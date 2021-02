KK - ADL, nel post complimenti a squadra, Gattuso e Giuntoli: i retroscena

Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha riferito le ultime in casa Napoli dopo la vittoria nel derby contro il Benevento: "Complimenti alla squadra a Gattuso e a Giuntoli da parte di Adl a fine partita. Post gara all’insegna della ritrovata serenità in casa Napoli con il Presidente che forse anche per scaramanzia continua a seguire la partita dalla sala Tv del Maradona attigua agli spogliatoi".

Complimenti alla squadra a Gattuso e a Giuntoli da parte di Adl a fine partita. Post gara all’insegna della ritrovata serenità in casa Napoli con il Presidente che forse anche per scaramanzia continua a seguire la partita dalla sala Tv del Maradona attigua agli spogliatoi — Carlo Alvino (@Carloalvino) February 28, 2021