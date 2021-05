Rai - Allegri-Napoli, c'è l'accordo! Si attende il Real Madrid, settimana prossima decisiva

Massimiliano Allegri resta la prima scelta del Napoli per il post-Gattuso. Aurelio De Laurentiis ha già trovato un accordo economico con l'allenatore livornese grazie ad una proposta che in caso di Champions League arriverebbe quasi a 4 milioni di euro. Max avrebbe già rivelato ad un ex direttore sportivo che la prossima settimana firmerà, che sia con il Napoli o con il Real Madrid, club che non ha ancora scelto e che resterebbe la sua priorità. E non è da escludere la pista Inter, dove il futuro di Antonio Conte non è ancora definito.

ALTERNATIVA - Il Real Madrid resta molto interessato ad Allegri, ma potrebbe andare anche su un altro allenatore o confermare finanche Zinedine Zidane. Il Napoli per questo tiene caldo anche Luciano Spalletti, tecnico che proprio come Allegri ha dato la sua disponibilità ad un trasferimento in azzurro e avrebbe raggiunto un'intesa a sua volta con De Laurentiis. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.