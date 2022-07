Rai - Nessun caso: Meret rinnova e sarà titolare, il suo agente conferma anche cifre e dettagli

Nonostante i rumors di alcuni quotidiani, Alex Meret rinnoverà a Dimaro il suo contratto col Napoli.

Nonostante i rumors di alcuni quotidiani, Alex Meret rinnoverà a Dimaro il suo contratto col Napoli. A riferirlo è Ciro Venerato nel corso del Tg Sport della Rai. Il contratto del portiere italiano avrà una durata di 5 anni per uno stipendio di 1.5mln di euro più bonus. L'agente del portiere Federico Pastorello ha confermato tutto: non ci saranno problemi tra Napoli e il suo assistito e in merito alla posizione di Spalletti, il tecnico ha solo chiesto due portieri affidabili ma in partenza sarà Meret il titolare. Il secondo non sarà chiaramente un big del calibro di Kepa o Navas, che vantano stipendi elevati per gli standard azzurri, ed il club lavora su profili molto meno costosi come Sirigu o Tatarusanu. La certezza, per ora, è che Meret resta a Napoli e rinnova.