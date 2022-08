Rai - Ronaldo non arriverà! Lo United non vuole pagare quasi tutto ingaggio, sfuma l'affare

Cristiano Ronaldo non arriverà al Napoli. Si conclude uno dei tormentoni di questo finale di mercato

Cristiano Ronaldo non arriverà al Napoli. Si conclude uno dei tormentoni di questo finale di mercato. La Rai attraverso l'esperto Ciro Venerato fa sapere che lo United non intende pagare quasi per intero lo stipendio del portoghese che dunque resterà in Inghilterra e non potrà disputare la Champions League per questa stagione.