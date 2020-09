Sky - Agente Veretout in ritiro: pronto un triplo colpo col rilancio City per Kou

Jordan Veretout continua ad essere uno degli obiettivi principali per il Napoli di Gattuso, soprattutto vista l'uscita di Allan verso l'Everton. L'agente del centrocampista giallorosso, lo stesso di Hysaj, si trova a Castel di Sangro come rivelato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport: "Con la cessione il mercato prenderebbe il via con un difensore, il primo indiziato è Sokratis come ammesso anche da De Laurentiis. Per il centrocamp il nome è Veretout che la Roma non vuol vendere ma il suo procuratore (Mario Giuffredi, ndr) è lì a Castel di Sangro per parlare del rinnovo di Hysaj ma anche di Veretout.

Per l'attacco il Napoli vuol provarci anche per Boga seriamente, ma serve vende prima Koulibaly e fare un bel tesoretto".