Sky - Gattuso appeso a Napoli-Juve: in caso di ko ADL rifletterà, Benitez l'unico papabile per entrare in corsa

La situazione legata alla panchina del Napoli è ancora indefinita. A sostenerlo è Sky Sport, secondo cui un risultato positivo contro la Juventus potrebbe modificare la posizione di Rino Gattuso, anche in virtù di una classifica che lascia aperti spiragli di una qualificazione in Champions League. Se invece il Napoli dovesse cadere di nuovo contro i bianconeri verrebbero fatte delle riflessioni più profonde. Tutto è appeso ai prossimi 90 minuti, che potrebbero essere fortemente indicativi per la stagione del Napoli, in un senso o nell'altro.

CHI AL POSTO DI RINO? - Al momento non ci sono contatti con altri allenatori, dopo quelli avvenuti nelle scorse settimane. C'è stato un sondaggio con Rafa Benitez, l'unico papabile per entrare in corsa tra i nomi fatti, ma risale a dopo la sconfitta con il Verona. Da allora non sono stati contattati altri profili per una sostituzione immediata. Tutto, comunque, sarà deciso dopo Napoli-Juventus.