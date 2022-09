Sky - I tempi di recupero di Politano: l'esterno salterà anche due gare di Champions, i dettagli

Distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro, questa la diagnosi venuta fuori dagli esami strumentali.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Quando rientrerà Matteo Politano? Infortunatosi contro il Milan, l'esterno del Napoli era comunque partito per andare a Coverciano e rispettare il suo impegno con la Nazionale. Tuttavia, dopo test più approfonditi, l'ex Inter è tornato a casa, a Napoli, dove proseguirà il suo recupero.

I tempi di recupero

Distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro, questa la diagnosi venuta fuori dagli esami strumentali. Per rivederlo in campo, stando a quanto riferito da Sky Sport, bisognerà aspettare circa tre settimane. Politano sarà nuovamente a disposizione di Luciano Spalletti per metà ottobre, saltando dunque 4-5 partite tra campionato (Torino, Cremonese e forse Bologna) e Champions League (andata e ritorno con l'Ajax).