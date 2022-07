Sky - Napoli pronto ad un sacrificio per Koulibaly: faccia a faccia decisivo con ADL a Dimaro

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare della situazione relativa a Koulibaly

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare della situazione relativa a Koulibaly: “La notizia dell’interessamento della Juventus per Koulibaly e la possibilità che il giocatore possa essere interessato ha lasciato sorpresa tutta la città. Koulibaly rappresenta da 9 anni il Napoli, è il punto di riferimento per chi arriva a giocare a Napoli, è un punto di riferimento per la città. Quando parla Koulibaly viene ascoltato nello spogliatoio e anche in città e quindi anche per questi motivi Spalletti non vuol sentire ragioni su Koulibaly. Tutti sono sacrificabili, eccezion fatta per lui. Questo è un aspetto che andrà preso in considerazione e nei primi giorni della prossima settimana Koulibaly arriverà a Dimaro e ci sarà l’incontro tra presidente e giocatore.

Nelle idee di Spalletti Koulibaly è il prossimo capitano del Napoli. Verosimilmente per una volta De Laurentiis derogherà all’incipit di abbassare il monte ingaggi e dunque farà un sacrificio per lui. Da capire poi cosa vorrà fare il giocatore perché i movimenti di Ramadani segnalano la voglia del giocatore di guardarsi intorno e quindi se non sarà la Juventus, dovesse arrivare un altro club come il Chelsea con un’offerta concreta il giocatore può lasciare il Napoli”.