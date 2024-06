Il nuovo Tuttonapoli: con l'ultimo restyling è ancora più moderno e completo

Da quest'oggi vi proponiamo una home page totalmente rinnovata, ancora più moderna, intuitiva e soprattutto ricca di contenuti.

Ecco il nuovo Tuttonapoli! Da quest'oggi, grazie anche ad un confronto continuo con i nostri lettori che da due decenni ci premiano come il sito d'informazione sul Napoli più seguito, vi proponiamo una home page totalmente rinnovata: più moderna graficamente, più intuitiva per posizionamento e colorazione delle news di rilievo e soprattutto ancora più ricca di contenuti.

Una conferma, ulteriore, di quanto ci sia la volontà di soddisfare sempre più la passione dei tifosi azzurri, aprendosi a nuove forme comunicative come i tanti podcast presenti sul nostro sito. Seguiranno ancora più notizie, senza perdere l'affidabilità storica della nostra testata, e più approfondimenti testuali o in audio per un'informazione sempre più completa.

Per qualsiasi segnalazione e suggerimento, come sempre, vi ricordiamo che potete contattarci tramite ogni piattaforma social o all'indirizzo redazione@tuttonapoli.net. Di seguito anche uno scatto della parte alta della nuova versione Desktop per i nostri fedelissimi che invece ci seguono dalle app gratuite già aggiornate periodicamente (scaricabili cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store).