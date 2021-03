Il prossimo, è sempre il prossimo quello buono. Quello non ancora nominato, quello ripescato tra gli appunti, quello che un cugino avrebbe visto prendere casa a Via Petrarca, la stessa già occupata in passato da Mihajlovic, Gasperini e tutti quelli che: hanno preso casa a Napoli, me lo ha detto mio cugino.

Ce lo stiamo chiedendo tutti, chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? La curiosità è stuzzicata dalla certezza, quasi assoluta, che in estate Rino Gattuso prenderà la strada per nuovi lidi dopo le incomprensioni invernali con De Laurentiis. Se lo sta chiedendo lo stesso De Laurentiis, che dovrebbe (si spera) avere le idee leggermente più chiare rispetto all’impazzita caccia al nome, ormai quasi fuori controllo.

È normale che se ne parli, che si fantastichi, che ognuno fiuti gli indizi che ha per provare ad anticipare la concorrenze. L’esperto di mercato è un mestieraccio, ha la memoria a breve termine, è costretto a dimenticare quello che aveva detto qualche giorno prima per risultare credibile al nuovo nome.

È un gioco di ruolo, anche divertente se ci si sforza di comprenderne le dinamiche. Ci sono quelli che hanno le notizie, quelli che hanno le indiscrezioni, quelli che non hanno nulla ma devono dire qualcosa perché gli altri un nome lo hanno fatto, e poi che facciamo, stiamo zitti?

I calciatori lo sanno, gli allenatori lo sanno: ormai funziona così. È una parte del gioco, una materia di discussione che occupa le giornate pallonare. Basterebbe solo circoscrivere l’indagine a qualche nome in meno, tagliare una lista che ogni giorno si arricchisce di un nuovo possibile papabile.

Che regni l’incertezza, è un dato di fatto. E questa non è colpa dei giornali, nasce dalla situazione legata al campo: con la Champions potrebbero farsi certi discorsi, senza Champions se ne faranno altri. La prima verità da acquisire è proprio questa: Il prossimo allenatore del Napoli dipenderà dal raggiungimento del quarto posto, dai soldi della massima competizione europea. Dovessero mancare quelli, la scelta sarà di ripartire da una giovane e promettente scommessa. Che parli l’Italiano.