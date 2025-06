Il vice Meret può arrivare dal Genoa: che incastro con Caprile

L'estremo difensore Nicola Leali potrebbe essere il vice di Alex Meret nella prossima stagione. Lo spiega l'edizione odierna de Il Mattino, che ricorda come il 32enne abbia il contratto in scadenza la prossima stagione e il suo agente, Battistini, spinge per un biennale che è pronto a garantirgli il Napoli campione d’Italia.

Un portiere esperto, affidabile e pronto dunque per qualunque evenienza sarebbe l’ideale alternativa a Meret che ha appena rinnovato il contratto sino al 2027. Quello del portiere è un altro snodo del mercato rossoblù. Piaceva Caprile, ma il Cagliari ha intenzione di riscattarlo dal Napoli per 8 milioni. Il piano B è la riconferma di Leali (ma a questo punto gli andrebbe allungato il contratto) con a fianco un giovane spiega il quotidiano.