Spalletti ancora su ADL: “Dopo il mio addio uscita la verità. E che dispetto il pullman…”

L'ex allenatore del Napoli e dell'Italia, Luciano Spalletti, ha rilasciato un'intervista a Repubblica in cui ha parlato ancora una volta del suo rapporto con De Laurentiis e della sua esperienza azzurra con l'apice dello scudetto ma anche di una forte delusione, un rammarico: il bus scoperto che non sfilò per le vie del centro.

"Andandomene ho contribuito a far riconoscere situazioni che poi sono state chiare un anno dopo, quando De Laurentiis ha capito che per vincere ancora avrebbe avuto bisogno di prendere un grande allenatore, che non dipendeva tutto solo da lui. Rapporto con De Laurentiis? Il più grande dispetto che ho ricevuto è non averci fatto sfilare per la città sul pullman dopo lo scudetto".