Grealish conferma che il Napoli c'è: la sua frase fa sognare i tifosi

Ndoye, Sterling, ma non solo. L'elenco di esterni seguiti dal Napoli è lungo. Resiste, ad esempio, anche il nome di Jack Grealish, 29 anni, altro uomo Premier in uscita dal City e altro ex compagno di De Bruyne: in questo momento è in Costiera, a godere del mare di Conca dei Marini e ad allenarsi in attesa di trovare una sistemazione. Mercoledì sera, passeggiando a Ravello dopo una cena in Costiera, a chi gli ha chiesto di un possibile futuro nel Napoli ha risposto così: maybe, forse. Altra idea, altra suggestione british che regge ancora. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.