Ultim'ora Ndoye-Napoli, col Bologna intesa vicinissima! Schira: "Rilancio ufficiale di ADL, le cifre"

Dan Ndoye si avvicina al Napoli. L'accordo tra le due società non è ora così distante dopo l'ultimo rilancio deciso da parte del presidente De Laurentiis. Ne parla sul suo canale Youtube il giornalista Nicolò Schira: "La prima scelta di Conte, il massimo obiettivo è Ndoye. Il Napoli rilancerà a 37-38 milioni garantiti più bonus per arrivare a 42-43 tra bonus e parte fissa. Il rilancio verrà formalizzato in giornata, intanto è stato verbale questa mattina. Le parti sono vicinissime. Addirittura il Bologna ha chiesto il 10% sulla futura rivendita che il Napoli potrebbe concedere. A quel punto ci sarebbe l'intesa totale tra i due club. Il Basilea guadagnerà il 15% sulla cessione eventuale al Napoli. Si parla tanto di Nottingham, ma gli inglesi sono fermi a 30 milioni, offerta fatta già settimane fa dal Napoli".

Ndoye, svizzero, anni 24, otto gol nell'ultimo campionato, è un esterno completo che fa tutta la fascia ed è molto utile anche in fase difensiva. Può giocare sia a destra che a sinistra. Ha resistenza, fisicità, velocità. Ha segnato anche al Napoli di tacco al Dall'Ara. Era andato in gol anche lo scorso anno al Maradona. Ore calde per il suo arrivo nonostante il pressing del Nottingham Forest. La Premier lo tenta, il Napoli resta in pole. Il Bologna chiede tanto ma il ds Manna non si arrende e continua a provarci. Potrebbe essere decisiva, alla fine, proprio la volontà del giocatore.