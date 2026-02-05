Perché non è arrivato un difensore a gennaio? La strategia di Conte del club

Molti tifosi si domandano per quale motivo il Napoli non abbia scelto di acquistare un nuovo difensore dopo il problema fisico corso a Giovanni Di Lorenzo contro la Fiorentina. In realtà numericamente il Napoli sa di essere coperto e anzi aveva già in precedenza ceduto proprio un difensore, Marianucci, al Torino. Contro la Fiorentina era entrato in campo Oliver ed era rimasto in panchina Beukema, una delle soluzioni valide per sostituire il capitano azzurro. A lui si aggiunge anche Rahmani ormai pronto al rientro contro il Genoa sabato. Conte dunque ha diverse soluzioni per poter sopperire all’assenza di Di Lorenzo in difesa.