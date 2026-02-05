Vergara show e il Napoli lo blinda: pronto rinnovo e aumento stipendio, i dettagli

Vergara mania. Tutti ne parlano e ora il Napoli vuole blindarlo. Come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola infatti si lavora a un nuovo contratto per il talento azzurro.

“Vergara è quel ragazzino che a luglio scorso ha rinnovato fino al 2030, perché forse era scritto persino sulla luna che lui, e fino a prova contraria, avrebbe gradito starsene a casa sua, un salto in auto da Frattaminore al Paradiso: però sono trascorsi ormai sette mesi e - soprattutto - quattro giorni e tra un po’, senza neanche dirselo, Aurelio de Laurentiis e Mario Giuffredi, il manager del calciatore, troveranno il modo per darsi un appuntamento e procedere con il ritocchino verso l’alto, che vuol dire adeguare da 400mila euro e rinnovare almeno sino al 2031”.