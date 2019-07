Juve e Man Utd stappano il mercato: ADL programma due colpi in attacco

Il mercato stava soffocando, c'era un tappo che ne frenava le emozioni, non passava neppure l'aria. Poi, la (possibile) svolta: lo scambio Lukaku-Dybala, che è assai probabile ma non ancora definito, può dare il via al valzer delle trattative che renderanno il mese di agosto bollente. Serviva una scossa, una svolta, un punto di partenza. Ci stanno pensando Juventus e Manchester United, a lavoro per un super scambio che va solo perfezionato. Dovesse concretizzarsi, tutto il resto accadrà per inerzia. Finalmente. L'Inter dovrà rivolgersi altrove per accontentare Conte sul centravanti (Cavani oltre al solito Dzeko?), per Icardi - salvo sorprese - potrebbe esserci 'solo' il Napoli con la Juventus ormai coperta nel ruolo. L'argentino, con James, è il vero obiettivo del mercato, un'occasione da sfruttare per regalare ad Ancelotti un bomber d'altri tempi - nel senso che sa solo segnare, mica poco - in grado di fare la differenza per alimentare il sogno scudetto e far strada in Champions League. E Milik? Per il Napoli è importante, quando l'elogia Ancelotti è sincero, ma il rinnovo di contratto è in stand-by e, ad oggi, la volontà della società è quella di guardarsi attorno per valutare ogni eventuale possibilità. Il Betis, ad esempio, resta sempre interessato. Ma la priorità, al momento, è cucire le entrate, restare ai fianchi di Inter e Real Madrid approfittando del momento giusto per il doppio assalto. L'intenzione del Napoli è d'investire tutto su Icardi con James (possibilmente) in prestito. Lo disse De Laurentiis qualche giorno fa da Dimaro. Era sincero quandò parlo di calciatore da 30 gol. Probabilmente allora si riferiva a Pépé ma ora che l'ivoriano è sfumato l'argentino assistito da Wanda Nara diventa, per distacco, il vero (e ghiotto) affare di questa afosa estate.