La scalata di Gattuso a 42 mln di dubbi e paure

(di Arturo Minervini) - Lozano sì, Lozano no, Lozano forse. Andamento sussultorio quello del messicano nei suoi primi mesi partenopei, con l’antipasto di una trattativa lunghissima ed il ricordo di un esordio fulminante. Trascinare un cartellino del prezzo così pesante non è stato semplice per il classe ’95, che solo a fasi alterne ha mostrato il suo talento.

Oggettivamente, a prescindere alla valutazioni assolute che non possono essere fatte semplicemente perché in questo Napoli tutti hanno fatto fatica, il bilancio sin qui di Hirving è deludente. Ci si attendeva impatto differente, sensazioni differenti, anche se ha dovuto in molte occasioni provare ad indossare abiti che non erano i suoi, con Ancelotti che gli ha affibbiato un ruolo da prima punta che mai aveva fatto prima in carriera.

La missione di Rino. Con l’avvento di Gattuso, ed il contestuale ritorno al 4-3-3, per Lozano potrebbe aprirsi uno scenario differente. Da esterno di attacco in quello schieramento ha fatto le cose migliori in carriera ed in quella posizione il nuovo tecnico azzurro crede di poterlo rilanciare e consentirgli di far vedere quelle giocate che avevano rapito Ancelotti e Giuntoli nell’ultimo mondiale giocato ad altissimi livelli con la maglia del Messico.

Le cifre, sin qui, non sono certo esaltanti come la cifra (42 mln) investita per strapparlo al PSV in estate. Per Lozano sono 18 i gettoni in maglia Napoli, 13 volte da titolare, con 3 reti segnate contro Juve, Salisburgo e Milan. Per il momento 1 solo assist fornito ai compagni, quello per Milik nella trasferta di Roma. Andando oltre l’aspetto numerico, che resta comunque un riferimento importante, quello che lascia perplessi è l’approccio e la sfera caratteriale di un ragazzo che ha dovuto confrontarsi con un calcio totalmente nuovo. Un periodo di ambientamento può essere necessario ed anche fisiologico, ma è arrivato il momento di invertire la tendenza ed iniziare la risalta. Una scalata che Gattuso vuole seguir