Live Lecce-Napoli 0-0: si riprende a giocare dopo 6' di interruzione

18' - Ancora Politano scappa via sulla destra poi effettua un buon cross: il solito McTominay si fionda sul pallone di testa ma viene anticipato.

17' - Politano indovina la giocata di esterno servendo Di Lorenzo in area, ma il capitano azzurro sbaglia il controllo.

15' - Ottimo recupero di Politano sulla corsa di Gallo, poi però il numero 21 azzurro esagera nella giocata e regala il calcio d'angolo.

14' - Cross a rientrare di Politano che trova Anguissa a centro-area: il colpo di testa del camerunese è troppo debole per impensierire Falcone.

13' - Pierotti scippa il pallone a Spinazzola in una posizione pericolosa, ma viene fischiato fallo del giallorosso.

12' - Si riprende a giocare dopo un'interruzione durata circa 6 minuti.

11' - C'è anche un problema ad una rete che va riparata.

9' - Ancora non si gioca, diversi richiami dello speaker del Lecce che richiama all'ordine i supporter salentini. C'è il rischio di partita sospesa.

7' - Caos enorme al Via del Mare, lancio di oggetti e petardi in campo dei tifosi del Lecce. Gioco momentaneamente interrotto.

6' - Cross dalla sinistra di Spinazzola, rimpallo in area con i giocatori del Napoli che lamentano un tocco di mano di Baschirotto.

4' - Nulla di fatto, la rete viene revocata per posizione di offside del centravanti belga.

3' - Check del VAR in corso per valutare un possibile fuorigioco di Lukaku.

2' - NAPOLI SUBITO AVANTI DOPO SOLI 108 SECONDI. Politano si accentra e salta secco Pierret, tiro-cross rasoterra che sbatte sul piede di Lukaku e finisce in porta.

1' - Primo possesso Napoli: palla alta di Spinazzola per Lukaku che tenta il tocco di prima per Raspadori. Falcone anticipa tutti.

18.05 - PARTITI! Comincia la partita al Via del Mare.

18.02 - Tutto lo stadio osserva un minuto di silenzio in ricordo del fisioterapista Graziano Fiorita, scomparso tragicamente lo scorso 24 aprile per un malore.

17.57 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

17.55 - Gesto toccante del Napoli: vengono portati dei mazzi di fiori sotto le due curve del Lecce, in ricordo della scomparsa di Graziano Fiorita. Anche Antonio Conte porta dei fiori alla panchina giallorossa.

17.45 - Mancano solo 15 minuti all'inizio del match, gli azzurri sono rientrati negli spogliatoi. Tutto pronto al Via Del Mare

17.41 - Procede avviandosi verso la conclusione la fase di riscaldamento per gli azzurri. Sessione di tiri in attesa del rientro negli spogliatoi

17.22 - Continuano le tensioni all'esterno del settore ospiti del Via del Mare, ancora tantissimi tifosi azzurri in attesa del via libera per l'ingresso sugli spalti.

17.21 - Accolti in un clima di moderata euforia i calciatori del Lecce, inizia la fase di riscaldamento della gara

17.15 - Tafferugli tra i tifosi nella zona antistante il settore ospiti.

17.11 - In campo tra gli applausi della Curva Nord i portieri del Lecce. Accolti invece da copiosi fischi i portieri del Napoli

17.05 - Caos all'esterno del settore ospiti con migliaia di sostenitori azzurri in attesa del via libera per l'ingresso in campo

17.00 - Ufficiali le scelte dei due allenatori!

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Kaba; Pierotti, Coulibaly, Karlsson; Kristovic. All. Giampaolo

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Berisha, Morente, Rafia, N’Dri, Sansone, Helgason, Danilo Veiga, Ramadani, Banda, Coelho, Sala.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

A disposizone: Contini, Scuffet, Gilmour, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi

16.50 - Va riempiendosi il via del Mare, atteso oggi sold-out.

16.45 - Una partita speciale per Antonio Conte, leccese e cresciuto nel settore giovanile giallorosso. Ma al passaggio del pullman all'esterno dello stadio l'accoglienza non è stata delle migliori: come si può vedere dal video realizzato dall'inviato di Tuttonapoli.net, sono stati tanti gli insulti per il mister.

15.00 - Sono già in migliaia i tifosi azzurri all'esterno dello Stadio Via Del Mare. Per ora tutto tranquillo, città invasa dai tifosi partenopei

12.30 - Clima estivo a Lecce, il sole batte fortissimo sulla cittadina pugliese.

09.30 - Buongiorno e benvenuti nella diretta testuale di Lecce-Napoli, gara valida per la 35esima giornata del campionato di Serie A. Penultima trasferta stagionale per gli azzurri oggi chiamati a sfidare un Lecce alla ricerca disperata di punti per la permanenza in A

Il Napoli nell'ultimo turno ha staccato l'Inter in testa alla classifica, portandosi avanti di tre punti. Ora il destino è interamente nelle mani degli uomini di Antonio Conte: basterebbero tre vittorie e un pareggio per raggiungere aritmeticamente il sogno tricolore. Gli azzurri però hanno ancora degli ostacoli da superare, a partire dal Lecce di Marco Giampaolo che, sabato alle ore 18:00 al Via del Mare, darà filo da torcere dovendo conquistare la permanenza in Serie A.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte perde di nuovo Buongiorno per infortunio e riflette su come sostituirlo. Possibile passaggio al 4-4-2 con Meret in porta, Di Lorenzo e Spinazzola i terzini mentre al centro insieme a Rrahmani si candida Olivera. A centrocampo sono da monitorare le condizioni di Anguissa, è pre allertato Gilmour, accanto a lui Loboktka con McTominay e Politano esterni. Davanti spazio alla coppia Lukaku-Raspadori.

Le ultime sul Lecce

Marco Giampaolo ritrova Krstovic che rientra la squalifica ed è orientato al classico 4-2-3-1. Tra i pali Falcone, in difesa Guilbert, Gaspar, Baschirotto e Gallo. In cabina di regia Coulibaly è sicuro del posto, si giocano l'altra maglia Ramadani e Pierret. Batteria di trequartisti formata da Pierotti largo a destra, Helgason al centro (in pole su Kaba) e a sinistra è ballottaggio Karlsson-Tete Morente, con lo svedese leggermente in vantaggio. Torna Krstovic come centravanti.

Diego Armando Maradona (Napoli) domenica 27 aprile ore 20:45

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Raspadori-Marin 55-45%, Anguissa-Gilmour 60-40%

Diffidati: Olivera

Indisponibili: Contini, Juan Jesus, David Neres

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Helgason, Karlsson; Krstovic. Allenatore: Marco Giampaolo

Ballottaggi: Guilbert-Veiga 55-45%, Ramadani-Pierret 60-40%, Helgason-Kaba 60-40%, Karlsson-Morente 55-45%

Diffidati: Pierotti, Rafia, Ramadani

Indisponibili: Gonzalez, Marchwinski, Jean

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net