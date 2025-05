Ufficiale Lecce-Napoli, le formazioni: Conte passa al 4-4-2! C'è Raspadori, la scelta su Anguissa

Il Napoli a Lecce si gioca un altro pezzetto di Scudetto. Sono note le formazioni ufficiali. Confermate le indiscrezioni della vigilia in casa azzurra, con il ritorno al 4-4-2 con la coppia Raspadori-Lukaku in attacco e McTominay in ampiezza in mediana. In difesa c'è Olivera da centrale accanto a Rrahmani, con Rafa Marin in panchina. A centrocampo assorbita la botta per Anguissa: c'è accanto a Lobotka. Di seguito le formazioni ufficiali.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Pierret, Kaba; Pierotti, Krstovic, Karlsson

Allenatore: Marco Giampaolo

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte