Video Napoli arrivato al Via del Mare: Conte subissato dagli insulti!

vedi letture

Il Napoli è appena arrivato al Via del Mare, dove tra poco più di un'ora giocherà una partita importantissima per la corsa-Scudetto: gli azzurri se la vedranno con il Lecce, spinto dai propri tifosi e con forti assilli di classifica in zona-retrocessione.

Una partita speciale per Antonio Conte, leccese e cresciuto nel settore giovanile giallorosso. Ma al passaggio del pullman all'esterno dello stadio l'accoglienza non è stata delle migliori: come si può vedere dal video realizzato dall'inviato di Tuttonapoli.net, sono stati tanti gli insulti per il mister.