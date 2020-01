LIVE - Lazio-Napoli, pre-partita: azzurri a caccia di conferme, ecco le scelte di Gattuso

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

16.36 - FORMAZIONI UFFICIALI - Un solo cambio per il Napoli rispetto all'undici visto lunedì scorso contro l'Inter. Tante assenze per Gennaro Gattuso. Out Mertens, Koulibaly, Ghoulam, Maksimovic, Younes, Meret, oltre al neo-acquisto Demme non ancora disponibile. Sono note le scelte di formazione fatte dall'allenatore calabrese, che non regala sorpresa: tra i pali va Ospina mentre in difesa riconferma per Di Lorenzo in coppia con Manolas ed Hysaj e Mario Rui ai lati. In mediana scelte obbligate con Allan, Fabian e Zielinski ed in attacco solito tridente.

LAZIO: in attesa

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

16.00 - Gira anche tutto bene alla squadra di Inzaghi che ha guadagnato ben 8 punti con i gol segnati dopo il 90' (almeno tre più di ogni altra squadra). Disastroso invece il trend del Napoli: ha vinto solo una delle ultime 10 partite di campionato (non accadeva dal 2010) ed in generale con 13 punti nelle prime 9 trasferte di campionato è la peggior partenza dal 2011.

15.40 - I precedenti naturalmente sono tutti pro Napoli viste le tante vittorie inflitte alla Lazio negli anni. I laziali hanno perso tutte le ultime 5 sfide di Serie A col Napoli (subendo 15 reti) ed è la loro striscia di ko più lunga contro una singola avversaria. Addirittura la Lazio ha perso tutte le ultime 6 sfide casalinghe contro i partenopei (16 gol subiti). Quest'anno ovviamente la Lazio ha numeri diversi ed è in striscia aperta di 9 vittorie di fila ed è la seconda volta nella sua storia che accade. In casa viaggia ad almeno due reti fatte di media nelle ultime sette sfide interne: dal '50 non arriva ad otto gare siglando almeno due gol.

Come se non bastasse il momento negativo, la poca fiducia e tranquillità, Rino Gattuso deve fare i conti anche con la componente infortuni. Questa settimana non ci sono stati recuperi, ma alla lunga lista si sono aggiunti anche Meret per una botta rimediata con l'Inter e Younes per la febbre. Nessun rischio per Koulibaly, che rientrerà quindi con la Fiorentina mentre Mertens rientrerà dal Belgio martedì. Ancora lontani dal recupero Maksimovic e Ghoulam e per quanto riguarda i nuovi acquisti - Demme e Lobotka, che svolgerà questa mattina le visite - saranno a disposizione per la Fiorentina. Gattuso dovrà adattare, probabilmente per l'ultima volta, Fabian da vertice basso con Allan e Zielinski, solito tridente in attacco ed in difesa si va verso la conferma di Di Lorenzo al fianco di Manolas, con Hysaj e Mario Rui ai lati. Una formazione rimaneggiata, ma che a partire dalla prima giornata del girone di ritorno potrà probabilmente voltare pagina con i volti nuovi ed il recupero di un bel po' di infortunati.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Lazio-Napoli! Dopo la sfida all'Inter capolista, per il Napoli in piena convalescenza c'è un altro impegno complicatissimo che chiude un girone d'andata decisamente disastroso. Gattuso va a caccia di ulteriori segnali di ripresa sul campo della Lazio, lanciatissima con 9 vittorie consecutive, galvanizzata dal trionfo sulla Juve, da una striscia di vittorie anche senza giocare benissimo - come nell'ultimo turno col Brescia - e tante zampate vincenti nei finali di partita. I partenopei invece arrivano alla sfida dopo il ko con l'Inter che, da un lato ha dato segnali incoraggianti sul piano del gioco con un maggiore fraseggio e una buona produzione offensiva, ma dall'altro preoccupanti per ulteriori errori individuali che hanno spianato la strada ai nerazzurri con tre regaloni su tutte e tre le reti. Due volti ribaditi anche da Gattuso in conferenza, insistendo sull'aspetto mentale ma anche sui problemi di condizione fisica a cui sta provando a rimediare con una metodologia totalmente diversa.