LIVE - Napoli-Benevento 1-1 (19' Callejon, 34' Coda): liscio di Maksimovic, pareggio sannita

dai nostri inviati, Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone - premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

42' - TUTINO! Occasione per il Napoli. Cross di Malcuit per la destra per Tutino che calcia alto.

40' - Lancio di Younes per l'inserimento di Tutino, Caldirola lo ferma chiudendo in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del calcio d'angolo Gaetano tenta l'azione personale dopo un gran controllo ma non riesce a concludere l'azione.

38' - CALLEJON SCATENATO! Buon suggerimento di Verdi per lo spagnolo che prova il diagonale al volo, palla fuori di poco.

35' - Ancora Benevento in avanti: Del Pinto mette al centro, Gaetano chiude in angolo. Viola butta via sul fondo il pallone dal corner.

34' - Pareggio del Benevento con Coda. Verdi mette al centro una palla bassa, liscia il pallone Maksimovic e da due passi Coda fa 1-1.

33' - VERDI AD UN PASSO DAL GOL! Lancio di Tutino per il solito taglio di Callejon, palla al centro per Verdi che a un passo dalla porta viene distrubato da Gori e non riesce a deviare in gol.

32' - Splendida chiusura difensiva di Marko Rog, tra gli applausi del pubblico, che riesce a fermare la ripartenza pericolosa di Tello.

30' - Quasi 3mila spettatori presenti, il doppio dei biglietti venduti considerando che è pieno anche il prato alle spalle della porta

28' - Callejon cerca in profondità Tutino che viene però fermato in fuorigioco.

27' - CALLEJON A UN PASSO DAL RADDOPPIO! Gran cambio di gioco di Ghoulam che intercetta ancora il perfetto taglio di Callejon che davanti alla porta prova a colpire di interno sul secondo palo, palla fuori di poco.

26' - Nuovo tentativo sull'asse destro del Benevento con Maggio che serve Insigne. Il fratello di Lorenzo cerca il secondo palo con una bel diagonale, palla fuori di poco.

25' - Risposta del Benevento con Viola che ci prova ancora da lontano, anche stavolta palla fuori dallo specchio.

24' - Grandissima apertura di Rog per Callejon che mette al centro per Verdi: l'ex Bolgona non ci arriva di un soffio.

23' - Sombrero di Callejon su Tello: applausi del pubblico.

21' - Prova a rispondere il Benevento che non rinuncia a proporsi in avanti: controllo velocissimo e tiro di destro fortissimo da lontano di Massimo Coda, palla alta non di molto.

19' - GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! JOSE' MARIA CALLEJON! Lancio di Younes per il solito taglio di Callejon che davanti alla porta non sbaglia e mette a segno il gol dell'1-0.

16' - Ribaltamento di fronte velocissimo del Benevento che porta alla conclusione Armenterso, palla fuori di poco.

15' - Napoli in rete, ma il gioco era fermo. Verdi dribbla Tello e allarga per Malcuit che va al cross dalla destra per Younes che devia in rete, ma la palla era uscita al momento del cross.

13' - Si propone ancora il Benevento sull'asse destro: palla verso Armenteros contrastato da Maksimovic, l'attaccante riesce a conquistare un calcio d'angolo. Reattivo Karnezis sulla deviazione dal tiro dalla banderina, palla bloccata a terra.

11' - TUTINO SFIORA IL GOL! Lancio con il contagiri di Gaetano per l'inserimento di Tutino che si presenta davanti al portiere ma non riesce a concludere a rete mandano il pallone alto.

9' - PALO DI INSIGNE! BENEVENTO VICINO AL GOL! Pericolosa ancora la formazione sannita con una conclusione di Roberto Insigne defilato sulla destra, palla a giro che si stampa sul palo.

8' - Si vede il Benevento: buona iniziativa di Roberto Insigne che serve Coda per la conclusione, reattivo Karnezis che si allunga e devia in angolo. Nulla di fatto dal corner.

7' - I nazionali rientrati ieri dopo il lavoro in palestra stanno seguendo la partita a bordo campo in ciabatte. Il più acclamato è Mertens col solito coro 'Ciro, Ciro'

6' - GHOULAM! Tentativo dell'algerino che dalla sinistra salta due uomini e va al tiro, conclusione a lato di poco. Applausi del pubblico.

4' - Il Napoli fa possesso palla e cerca i varchi giusti per puntare colpire il Benevento. Vivace Malcuit sulla fascia destra.

2' - Spunto di Marko Rog che cerca l'inservimento e poi verticalizza per Simone Verdi che finisce però in fuorigioco.

17.28 - fischio d'inizio della gara

17.27 - Minuto di silenzio per il papà di Ospina scomparso quest'oggi, la vittima dell'alluvione a Dimaro ed il collega Battiloro scomparso nel crollo del ponte di Genova.

17.26 - Squadre in campo!

17.24 - Il presidente De Laurentiis consegna la nuova maglia del Napoli a Maggio: "Hai giocato 308 partite col Napoli, purtroppo non c'è stato l'ultimo giro di campo, ma avviene in questo momento e te lo dovevamo. Ti portiamo sempre nel cuore, sei stato uno dei primi giocatori che ho portato a Napoli in serie A".

17.22 - Viene data la parola a Maggio al centro del campo: "Sono contento di essere qui oggi in mezzo a tanti napoletani, mi sento anche io napoletano e questo mi rende orgoglio.

17.20 - Squadre rientrate.

17.17 - Arrivato anche Aurelio De Laurentiis a bordo campo. Il presidente accolto dagli applausi e poi è partito il coro: "Presidente, portaci portaci Rodriguez".

17.15 - Sono soltanto otto le riserve del Napoli per l'amichevole di oggi contro il Benevento. Carlo Ancelotti ha deciso di lasciare in tribuna tutti i nazionali, rientrati ieri, che infatti si sono allenati in palestra prima dell'inizio del match. Di Lorenzo, Tonelli e altri sei più o meno giovani a disposizione del tecnico di Reggiolo. Ecco la panchina azzurra: Contini, Zedadka, Zanoli, Palmiero, Di Lorenzo, Zerbin, Sgarbi, Tonelli.

17.07 - Ovazione per Maggio al momento dell'annuncio in formazione.

17.05 - Il giornalista Silver Mele come consuetudine presenta il test e annuncia le formazioni.

17.00 - Comunicata anche la formazione del Benevento. Ci sono gli ex Maggio e Insigne dall'inizio.

BENEVENTO (4-3-1-2): Gori; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Del Pinto, Viola, Tello; Insigne; Armenteros, Coda. All. Inzaghi. A disposizione: Zagari, Rillo, Volpicelli, Tazza, Tuia, Improta, Gyamfi, Di Serio, Vokic, Goddard, Antei, Sanogo, Sparandeo.

16.55 - Azzurri in campo per il riscaldamento, boato dei tifosi azzurri. Presente anche una delegazione di tifosi del Benevento.

16.50 - Primo test per il Napoli in quel di Dimaro, inconsuetamente sul campo di Carciato da quest'anno e non a Trento. Carlo Ancelotti chiaramente sceglie un undici sperimentale, privandosi di tutti i nazionali, arrivati in Trentino soltanto ieri. Il giovane Gaetano viene provato ancora in mediana, in cabina di regia. Verdi gioca da seconda punta con Tutino a fare il centravanti. Di seguito la formazione ufficiale:

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Maksimovic, Luperto, Ghoulam; Callejon, Rog, Gaetano, Younes; Tutino, Verdi. A disposizione: Contini, Zedadka, Zanoli, Palmiero, Di Lorenzo, Zerbin, Sgarbi, Tonelli.

16.40 - I portieri del Napoli in campo per il riscaldamento.

16.38 - Scende in campop il Benevento per il consueto riscaldamento pre-partita. Dal pubblico si alza subito un grido: "Maggio, Maggio, Maggio". L'ex vicecapitano azzurro è ancora presente nei cuori dei supporters partenopei.

16.25 - Lunghe code all'esterno per accedere allo stadio mentre sono migliaia i tifosi anche sul prato alle spalle della porta.

Napoli-Benevento, previsto sold out: ecco la probabile formazione azzurra. (Clicca qui)

16.30 - Buon pomeriggio cari amici di Tuttonapoli.net e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Benevento, prima amichevole della nuova stagione, che per la prima volta si disputerà sul campo di Carciato. Un'ora al via e gli spalti sono già gremiti a Dimaro.