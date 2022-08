LIVE - Napoli-Juve Stabia, pre-partita: Spalletti lancia i nuovi e tutte le seconde linee

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

17.00 - Ufficiali le scelte di Spalletti per l'amichevole di questo pomeriggio contro la Juve Stabia, subito in campo tutti i nuovi acquisti che non avevano ancora messo minuti nelle gambe.

Ecco la formazione scelta da Spalletti: Sirigu; Zanoli, Ostigard, Jesus, Olivera; Ndombele, Elmas; Politano, Raspadori, Ounas; Simeone.

16.15 -Terminate anche le Curve superiori messe in vendita oggi: il Maradona presenterà un grandissimo colpo d'occhio

16.00 - Ultime novità di formazione in vista della partitella amichevole di oggi contro la Juve Stabia. Per la prima volta oggi possibile 4-2-3-1 con Raspadori alle spalle di Simeone e Ounas e Politano sulle fasce, come riferito a Sky Sport 24 dal giornalista Francesco Modugno. Non solo dunque un modo per dare minutaggio ai nuovi in vista dei prossimi impegni ravvicinati e le rotazioni, ma anche per provare nuove soluzioni tattiche.

15.30 - La SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli apriranno alle ore 16:00, per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico.

Amici di Tuttonapoli, benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Juve Stabia, amichevole voluta fortemente da Luciano Spalletti per dare minutaggio ai nuovi acquisti (e non solo) prima dell'inizio dei tanti impegni ravvicinati