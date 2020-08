LIVE VIDEO - Setien tra poco in conferenza, Busquets: "Napoli forte, ma vogliamo arrivare in finale!"

A cinque mesi e mezzo di distanza dal match d'andata contro il Napoli, terminato 1-1 al San Paolo, il Barcellona scenderà in campo domani per la partita di ritorno. Tra pochi minuti il tecnico Quique Setien presenterà la gara in conferenza stampa, accompagnato da Sergio Busquets.

11.58 - Inizia Busquets: "Siamo positivi, giocheremo al 100%. Proveremo a segnare un gol, se lo faremo la gara andrà bene. Tutto ciò che porta miglioramento è il benvenuto. In questa settimana ci siamo allenati bene, speriamo di trarne i frutti domani. E' una partita importante, a eliminazione diretta. Abbiamo molta voglia di continuare in questa competizione e andare alla Final Eight. Giocare contro il Napoli non è semplice, hanno un grande allenatore e giocatori di grandissimo livello".

Come si vive nello spogliatoio? Vorreste proseguire con Setien?

"Noi calciatori dobbiamo stare lontani da queste vicende, pensiamo al campo. Posso dire che la squadra ha fatto una gran settimana e possiamo vincere la Champions League. Ma adesso pensiamo al Napoli, la partita più importante ora".

Avete una spina nella scarpa con la Champions League dopo le ultime eliminazioni?

"Pensiamo solo a preparare bene la partita. Stiamo lavorando molto dopo questo finale di Liga. Non vogliamo pensare troppo in là, né in positivo né in negativo. Ogni gara è a sé, pensiamo solo al Napoli. Vogliamo superare il turno e volare a Lisbona, ma c'è prima un match molto difficile col Napoli".

Vista la squalifica tua e di Vidal, potrebbe giocare il canterano Riqui Puig.

"Anche se ha 20 anni è preparato a queste partite. Ha giocato le ultime partite e ha dato molto alla squadra. Sta guadagnando esperienza, conoscendo bene i compagni e migliorando. E' un calciatore della prima squadra, deve sentirsi tale".

Sei sorpreso del fatto che non avrete a disposizione Arthur che non tornerà con voi?

"E' stata una sorpresa per tutti che Arthur non tornerà, ma la verità la conoscono solo lui e il club. Speriamo che raggiungano un acccordo, ma noi siamo concentrati solo sul Napoli".

Ultima domanda sulla gara che si aspetta: "Il Napoli è una squadra forte. Ma noi proveremo a tenere il controllo della partita e fare gol, come cerchiamo di fare sempre. Quello che contano nelle partite sono i gol".

12.12 - Ora tocca a Setien