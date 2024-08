Lobotka a Dazn: "Lavorato duro, quando non abbiamo palla dobbiamo metterci il cuore"

vedi letture

Nel pre-partita di Napoli-Bologna, il centrocampista azzurro Stanislav Lobotka è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Come è stata la settimana dopo Verona? Abbiamo lavorato molto duro, siamo pronti per questa partita. A Verona non è stato semplice. Abbiamo analizzato quello che è andato e quello non è andato a livello di gioco”.

Su cosa avete lavorato fase offensiva o difensiva? “Su entrambe le fasi, quando dobbiamo riaggredire. E nel momento che non abbiamo la palla, lì dobbiamo metterci il cuore”.