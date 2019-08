Lozano ed un acquisto già scritto: Ancelotti e quel colpo di fulmine mai svanito

(di Arturo Minervini) - “La più diffusa malattia degli occhi è l'amore a prima vista”. Accade così, che certi colpi di fulmini attraversino il tuo petto e lascino dentro una scarica di adrenalina difficile da reprimere. È stato proprio così per Carlo Ancelotti il 17 giugno del 2018 allo Stadio Lužniki, dove si trovava per commentare per la tv messicana la sfida tra Germania ed appunto Messico.

Come un nastro che si riavvolge. Al minuto 35’ del match, la palla arriva sulla corsia mancina ad Hirving Lozano. Il numero 22 sterza e manda al bar un difensore, poi un tocco per aggiustarsi il pallone, prendere la mira ed anticipare il tiro per evitare il recupero di un avversario. Il pallone si insacca all’angolino basso, la gioia del popolo messicano esplode così come qualcosa nel cuore di Ancelotti che dalla tribuna osserva compiaciuto.

È iniziato tutto da lì. Forse già da lì, il Napoli ha in qualche modo dato vita all’idea di portare il classe ’95 in maglia azzurra. A favorire la questione la carta d’identità. Il messicano ha da pochi giorni compiuto 24 anni, data di nascita 30 luglio 1995. Un dato che ha inciso e non poco nelle valutazioni del Napoli, che da sempre ama puntare la propria attenzione su questo tipo di calciatore: grande talento ma in cerca della definitiva consacrazione. Lozano, dopo 59 presenze condite da 34 reti e 22 assist nell’Eredivisie pare proprio avere tutte le caratteristiche per avviare un nuovo ciclo anche in maglia Napoli. Alla fine, dopo tanti nomi fatti, il mister X di ci tanto si parlava in questi giorni era il primo nome accostato al Napoli già dallo scorso inverno: Hirving ‘El Chucky’ Lozano. L’uomo che aveva stregato Ancelotti da più di un anno…