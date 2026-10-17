McTominay trequartista a Venezia? le ultime sulla scelta di Allegri

Il tecnico azzurro valuta di schierare il centrocampista alle spalle di Lucca, con la speranza di vederlo tornare al gol dopo l’intervento al cuore.

Scott McTominay giocherà da trequartista oppure da centrale di centrocampo oggi a Venezia? Massimiliano Allegri sta riflettendo sulla posizione da assegnare allo scozzese allo stadio Penzo. Tutto il Napoli spera che oggi McTominay possa andare in gol per lasciarsi alle spalle un periodo non semplice, che lo ha visto operarsi al cuore qualche settimana fa. Le risposte in campo dell’ex Manchester United sono state positive, anche se la sua condizione, logicamente, non può essere già delle migliori.

Venezia-Napoli, le ultime su McTominay: Tuttosport lo vede sulla trequarti

Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine di Tuttosport, Allegri sembra orientato a schierare McTominay nel ruolo di trequartista e non di centrocampista centrale, come si era visto, per esempio, quando il calciatore è entrato in campo nel match contro il Frosinone nel precedente turno di campionato.

McTominay-Giovane dietro Lucca: la trequarti del Napoli a Venezia

Lo scozzese sarà probabilmente in coppia con Giovane sulla trequarti, alle spalle di Lorenzo Lucca. Un assetto che conferma il 3-4-2-1 delineato dal Corriere dello Sport e che affida all’ex Manchester United un compito diverso rispetto a quello svolto finora in stagione, con l’obiettivo di sfruttarne l’inserimento senza palla negli ultimi trenta metri.