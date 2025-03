Media crollata, che chance per il Napoli: quota scudetto tra le più basse degli ultimi 12 anni

Oggi alle 16:30

A 11 giornate dalla fine sono quattro le squadre di Serie A che si contendono lo Scudetto. Con la vittoria ottenuta ieri contro l'Hellas Verona, la quinta consecutiva, la Juventus è entrata in lotta per il Tricolore. Quest’anno la corsa Scudetto è aperta a tutti e il Napoli ha una grande occasione perché nessuno lì davanti ha deciso di salire sui pedali e partire per la fuga decisiva.

Negli ultimi dodici anni in un solo caso, dopo 27 giornate, la capolista aveva meno punti dell'Inter di oggi. Bisogna tornare alla stagione 2021/22 quando, di questi tempi, le capoliste erano due: Napoli e Milan, con l'Inter dietro di una lunghezza. In quel caso ad avere la meglio furono i rossoneri allenati da Stefano Pioli. Di seguito il dato relativo agli ultimi dodici campionati di Serie A.

Serie A 2024/25 alla 27esima giornata

Inter prima con 58 punti

Serie A 2023/24 alla 27esima giornata

Inter prima con 72 punti

Serie A 2022/23 alla 27esima giornata

Napoli primo con 71 punti

Serie A 2021/22 alla 27esima giornata

Napoli e Milan primi con 57 punti

Serie A 2020/21 alla 27esima giornata

Inter prima con 65 punti

Serie A 2019/20 alla 27esima giornata

Juventus prima con 66 punti

Serie A 2018/19 alla 27esima giornata

Juventus prima con 75 punti

Serie A 2017/18 alla 27esima giornata

Juventus prima con 71 punti

Serie A 2016/17 alla 27esima giornata

Juventus prima con 67 punti

Serie A 2015/16 alla 27esima giornata

Juventus prima con 61 punti

Serie A 2014/15 alla 27esima giornata

Juventus prima con 64 punti

Serie A 2013/14 alla 27esima giornata

Juventus prima con 72 punti