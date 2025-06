Un colpaccio in attacco! Repubblica: contatti per Nunez! O un'alternativa più Lookman

Il Napoli sogna in grande per l’attacco del futuro e, stando a quanto riferito da La Repubblica, farà almeno un grande colpo là davanti. Una delle suggestioni più intriganti porta a Darwin Nunez: l'uruguaiano, vicino ai 26 anni, cerca rilancio dopo una stagione deludente con il Liverpool. Arrivato ai Reds per 100 milioni nel 2022, non ha rispettato le attese ma vuole restare protagonista nel calcio europeo, rifiutando offerte dalla Saudi League. Le sue doti fisiche e la velocità si sposano alla perfezione con il gioco di Conte. Il ds Manna ha già avuto contatti con l’entourage del giocatore per sondare la fattibilità dell’operazione.

In alternativa, prende corpo la pista Lorenzo Lucca, profilo seguito da tempo da Conte. Reduce da una stagione positiva con l’Udinese, 12 gol in Serie A, il 25enne ha detto sì al Napoli e attende gli sviluppi tra i due club. Potrebbe essere il partner perfetto di Lukaku, lasciando spazio anche a un innesto sulle fasce.

In tal senso - si legge sempre sul quotidiano - il nome caldo è Ademola Lookman. L’esterno dell’Atalanta, reduce da una stagione da 20 reti complessive, vuole cambiare aria. Il Napoli è pronto a offrirgli un ruolo centrale nel tridente. Operazione complessa: l’Atalanta chiede 60 milioni, ma la volontà del nigeriano potrebbe fare la differenza.