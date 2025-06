Caprile svela: “Quando ero a Napoli McTominay mi ha confessato una cosa”

Intervistato da Cronache Di Spogliatoio, Elia Caprile, portiere del Napoli che il Cagliari riscatterà presto, ha svelato alcuni retroscena riguardanti lo spogliatoio azzurro, durante la prima parte di stagione: "Un giorno McTominay mi ha confessato: ‘Non mi sono mai allenato così tanto come con Conte’. Mi aspettavo che avrebbe avuto questo impatto sulla Serie A.

Da lui, ma come da tutti i nuovi: Kvara… McTominay, Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka che secondo me è il centrocampista più forte in Italia con le sue caratteristiche. Sembrava di essere al parco giochi. Abbiamo parlato con McTominay e Gilmour della cultura in inglese, mi informavo su come fosse la vita allo United e al Brighton, ci confrontavamo con la mia esperienza al Leeds e poi in Italia".