Si raffredda Beukema! CdS: muro Bologna, non vuole mandare Italiano su tutte le furie

Il Napoli potrebbe esser costretto a rivedere i suoi piani per la difesa perché il nome in cima alla lista, Sam Beukema, non è un obiettivo facile, dal momento che il Bologna pare aver alzato un muro bello alto al fine di non mandare su tutte le furie Vincenzo Italiano. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Il governo rossoblù è entrato in questo ordine di idee, rendendosi conto di come sarebbe stato pericoloso inviare al prossimo un segnale sbagliato, quello di lasciar partire anche Sam Beukema, con il rischio di mandare su tutte le furie Vincenzo Italiano, al quale è stato assicurato che il suo Bologna sarà rafforzato e non privato dei suoi gioielli.

Certo, e questo vale anche per il difensore olandese, che più di una volta non ha nascosto il suo infinito amore nei confronti sia del Bologna che di Bologna, assicurando che sarebbe pronto anche a firmare un contratto a vita. E al di là dell’apertura che Beukema avrebbe dato in questi ultimi giorni al Napoli, proprio per i pensieri che via via ha messo in piazza Sartori e Di Vaio confidano che l’olandese capisca il motivo per il quale il Bologna ha alzato un muro alto".