Milinkovic-Savic in arrivo: la cifra dell'operazione, pagamento sarà a rate

La questione portiere, cioè dell'uomo che completerà la coppia con Meret, fresco di rinnovo fino al 2027, è pronta a entrare nel vivo nel fine settimana: l'accordo è in dirittura e il piano è rinforzare il reparto con un uomo dotato di esperienza internazionale, ma anche di spiccate capacità di palleggio. Milinkovic-Savic, serbo di 28 anni, fratello dell'ex laziale Sergej e della giocatrice di basket Jana, è decisamente il profilo giusto sotto questo aspetto: in certe giornate di grazia è quasi imbattibile tra i pali. Lo scrive il Corriere dello Sport. Si ragiona su un investimento da circa 17,5 milioni pagabili in più rate.

Milinkovic-Savic era stato accostato da tempo al club azzurro, già prima dell'ufficialità del rinnovo di Meret. Piace al Napoli e piace a Conte, trattativa viva, concreta. Il portiere serbo ha una clausola da 19 milioni ma il Napoli non vuole coprirla. Al Torino piace molto Ngonge. Se ne potrà parlare. Affare nel caso da poter chiudere con o senza la contropartita tecnica dell'attaccante ex Verona allenato proprio all'Hellas da Baroni. Milinkovic-Savic, anni 28, è stato tra i migliori portieri dell'ultimo campionato e ha due doti: è un para-rigori e ha una grande tecnica di base. In carriera ha iniziato come centrocampista. Personalità, qualità nei rilanci e grande fisicità essendo alto 2,02 metri. Insomma, doti che intrigano. Il Napoli ci pensa come alternativa a Meret nell'anno del ritorno in Champions League.