Lucca subito in campo per l'allenamento: Conte ha la nuova punta

Il Napoli nella giornata di ieri ha risolto il rebus attaccante. Lorenzo Lucca sarà il vice-Lukaku in questa stagione piena di impegni da parte della squadra di Antonio Conte. L'attaccante, non meno di 24 ore fa, ha svolto le visite mediche a Roma a Villa Stuart e questa mattina è già in campo a Dimaro con tutta la squadra. Neanche il tempo di conoscere il nuovo ambiente che è stato subito impiegato dal mister già dalla prima parte d'allenamento chiusa alla stampa in questa prima mattinata in Trentino.

