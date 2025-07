Rileggi live Napoli-Arezzo 0-2 (37' Pattarello, 90' Varela): vince l'Arezzo!

vedi letture

fonte dagli inviati Antonio Noto e Christian Marangio. In redazione: Daniele Rodia

19.45 - Finisce la partita a Dimaro! Vince l'Arezzo per 0-2 con le reti di Pattarello e di Varela!

90' - Gol dell'Arezzo! Errorarccio di Mazzocchi che di testa manda Varela a tu per tu con Contini, 0-2 facile facile per l'esterno numero 11 dell'Arezzo

89' - Corner di David Neres battuto molto male da David Neres, preda facile della presa di Trombini

87' - Test da 45' per quasi tutto il gruppo squadra Napoli in questo primo test a Dimaro.

82' - Entriamo negli ultimi minuti della gara, Napoli ancora in svantaggio

79' - Cross di Zerbin e acrobrazia in stile McTominay per David Neres che con il mancino ci prova ma la palla termina di poco a lato

77' - Approccio molto positivo alla gara di Vergara, il talento del Napoli entrato al posto di Anguissa

75' - Contropiede Arezzo con Varela, doppio passo e destro ma palla che esce sul lato destro del campo

74' - Ritmi molto lenti, il Napoli ci prova con le fiammate sulle fasce laterali di Spinazzola e Neres

72' - PALO PER DAVID NERES! Grandissima chance per il Napoli, Lukaku serve perfettamente il brasiliano che a colpo sicuro colpisce il palo sinistro!

68' - Fuori Anguissa, dentro Vergara

63' - Doppio pasticcio di Mazzocchi che regala palla all'Arezzo in fase di costruzione.

60' - Ottimo cross di Mazzocchi che trova Lukaku, palla che sbatte sulla coscia dell'attaccante belga e termina in rimessa dal fondo

57' - Ci riprova il Napoli, Arezzo tutto dietro la linea del pallone

55' - Doppia chance per Neres che prima viene ribattuto da un difensore e poi viene fermato dal miracolo di Trombini!

54' - Ragiona il Napoli, lavorando il pallone sul perimetro.

52' - Sale il pressing del Napoli che con Mazzocchi recupera palla a centrocampo

48' - Sprint di Neres che sul secondo palo cerca Zerbin, l'esterno italiano arriva leggermente in ritardo.

46' - SUBITO CHANCE PER LUKAKU! Buco difensivo dell'Arezzo, faccia a faccia tra Lukaku e l'estremo difensore avversario, sinistro deviato in corner

46' - Conte sostituisce ben 10 giocatori su 11 ad inizio secondo tempo. In campo: Contini, Spinazzola, Rrahmani, Beukema, Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Raspadori; Neres, Lukaku, Zerbin

19.00 - Riparte la gara!

45' - TERMINA IL PRIMO TEMPO A DIMARO, AREZZO AVANTI 0-1

43' - CHANCE PER LANG! Recupero altissimo di Marianucci, palla a De Bruyne che subito pesca Lang, finta dell'olandese al centro dell'area di rigore, destro preciso ma deviato sul più bello.

42' - Ci prova Hasa sugli sviluppi di calcio d'angolo, palla altissima

40' - Fallo guadagnato da Lucca in zona offensiva.

38' - Napoli sotto a poco dalla fine del primo tempo. L'errore di Lang permette a Pattarello di guadagnare e trasformare il calcio di rigore.

37' - GOL DELL'AREZZO! Rigore trasformato da Pattarello nonostante la parata di Meret. Il sinistro viene intuito dal portiere campione d'Italia ma la palla entra lo stesso

37' - RIGORE PER L'AREZZO! Fallo di Noa Lang su Pattarello che nasconde il pallone e subisce fallo.

34' - Risultato ancora fermo sullo 0-0

30' - Lucca ci prova al limite dell'area di rigore, ma il destro perde potenza e termina fuori.

28' - Giropalla molto lento dell'Arezzo

26' - Calcio d'angolo in favore del Napoli dal lato destro, Zanoli prova a crossare ma Guccione è attento e devia in corner.

24' - Contropiede dell'Arezzo con Tavernelli che controlla con il destro e scarica un potente mancino ipnotizzato da Meret in spaccata.

23' - ALTRA CHANCE PER DE BRUYNE! Palla recuperata molto alta dal Napoli, il belga si coordina e calcia ma il destro è alto sopra la traversa.

22' - Cross altissimo di Zanoli, Lang riesce molto bene a servire d'esterno De Bruyne che ci prova ma il suo destro viene ribattuto.

20' - Aumenta i giri del motore il Napoli, lavoro rapido sul lato destro del campo tra Di Lorenzo, Hasa ed Anguissa.

18' - PRIMA OCCASIONE NAPOLI! Zanoli entra in area di rigore dopo un grande aggancio di petto, palla al centro con il velo di Lucca che libera il destro di De Bruyne che però termina alto sopra la traversa!

17' - Pressing forte degli azzurri, in particolare con Lang che costringe Renzi a sbagliare. Palla recuperata in zona offensiva

16' - Tanto lavoro del Napoli sul lato sinistro del campo, davvero tanti i palloni toccati e gestiti da Luis Hasa.

13' - Primo affondo anche dell'Arezzo che con Tavernelli realizza la prima vera iniziativa, destro altissimo però dell'esterno sinistro dell'Arezzo.

11' - Il Napoli lavora benissimo il pallone, Hasa e De Bruyne duettano velocemente con il numero 29 che cerca Lucca al centro dell'area di rigore ma ancora Arena si immola e allontana.

9' - Lancio preciso di Zanoli che pesca in velocità Lang sulla fascia sinistra, l'olandese cerca immediatamente di premiare l'inserimento di De Bruyne ma il pallone è troppo lungo.

7' - Hasa molto ricercato, l'ex Lecce schierato al centro del centrocampo ha già toccato diversi palloni, smistandoli più volte cerso Lang sul lato sinistro.

6' - Chance per Lorenzo Lucca che vince un contrasto e si avvicina pericolosamente alla porta difesa da Trombini ma viene recuperato dal centrale Arena.

3' - Cross di Noa Lang dal lato sinistro alla ricerca di Lorenzo Lucca, palla troppo alta che termina in rimessa dal fondo per l'Arezzo.

1' - Subito Lang infiamma il pubblico presente a Dimaro con un'esterno fantasioso a cercare Olivera, ottima copertura della difesa dell'Arezzo

1' - Il Napoli attacca da destra verso sinistra in questo primo tempo.

18.00 - INIZIA LA GARA!

17.56 - Le squadre scendono in campo!

17.47 - Antonio Conte riceve la maglia numero 8 dell'Arezzo, personalizzata con il suo nome. Il tecnico campione d'Italia è un ex di giornata, avendo allenato i toscani nella stagione 2006/07. Anche nell'Arezzo il tecenico è un ex, quando era giocatore era stato un attaccante del Napoli nell'anno della promozione dalla Serie B alla Serie A , anche in questo caso si trattava della stagione 2006/07.

17.46 - Termina il riscaldamento, gli azzurri rientrano negli spogliatoi.

17.25 - Tra le musiche utilizzate per il riscaldamento anche due canzoni di Noano, il nome d'arte del nuovo attaccante azzurro Noa Lang.

17.20 - Gli azzurri entrano in campo per il riscaldamento.

17.19 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Arezzo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lor,nzo Marianucci, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Hasa, De Bruyne; Zanoli, Lucca, Lang. All. Conte.

17.00 - Cancelli aperti, i tantissimi tifosi in fila entrano nello Stadio Comunale di Carciato.

16.50 - L'amichevole è ovviamente sold-out. Ieri sono andati subito esauriti gli ulteriori 200 ingressi per la Curva Carciato. A Carciato saranno dunque presenti complessivamente 2.200 spettaori.

16.40 - L’Arezzo scenderà in campo con il solito “4-3-3”. L’unico sicuro indisponibile è Chierico, mentre sono da valutare le condizioni di Dell’Aquila. Tra i giocatori attualmente presenti in ritiro ve ne sono diversi che sono in partenza. Di seguito la probabile formazione. AREZZO (4-3-3) Trombini; De Col, Arena, Chiosa, Righetti; Mawuli, Guccione, Dezi; Pattarlelo, Ravasio, Varela. A disposizione: Venturi, Ferrara, Sani, Renzi, Gilli, Concetti, Gigli, Perrotta, Damiani, Dell’Aquila, Coccia, Tavernelli, Bigi, Galli, Costantini, Pulcini, Fiore. Allenatore: Cristian Bucchi

16.30 - I punti di contatto tra i due club non sono però finiti: Antonio Conte, oggi uno dei migliori allenatori al mondo, ha iniziato la propria carriera in panchina proprio ad Arezzo, nell’annata 2006-2007 e proprio lì conobbe uno dei suoi attuali collaboratori tecnici, l’ex centravanti amaranto Elvis Abbruscato, una vera e propria “icona” del club amaranto. E, tra tutti i calciatori attualmente in forza all’Arezzo, c’è anche chi Dimaro la conosce benissimo: il centrocampista Jacopo Dezi, protagonista di diversi ritiri in Val di Sole con la prima squadra del Napoli (dove ha completato la propria formazione giovanile).

16.15 - Tra l’altro quello attuale è un Arezzo fortemente… azzurro, visto che il presidente, l’imprenditore campano Guglielmo Manzo, è tifosissimo del Napoli, il direttore sportivo è Aniello Cutolo, napoletano doc con alcune stagioni da calciatore nel settore giovanile (dal 1999 al 2001) e il tecnico Cristian Bucchi è un ex, visto che nell’annata 2006-2007, conquistò la promozione in serie A con Edy Reja in panchina.

16.00 - A tenere a battesimo il nuovo Napoli sarà l’Arezzo, formazione che milita nel campionato di serie C e che nella scorsa stagione ha raggiunto i playoff dopo un’annata trascorsa nella parte sinistra della classifica. Il club toscano sta svolgendo il proprio ritiro estivo nella vicina Valle del Chiese, segnatamente a Storo, dove è arrivato il 13 luglio e dove si tratterrà sino a sabato 26. Tra l’altro, aspetto questo decisamente curioso e “romantico”, gli amaranto soggiornano all’Hotel Castel Lodron, una delle strutture ricettive di riferimento della zona, che a metà anni ’80 ospitò - per tre anni di fila - proprio il ritiro estivo del Napoli di Maradona.

15.45 - L'amichevole, così come tutte le altre uscite del Napoli, saranno in diretta Pay‑Per‑View al prezzo di 9,99 € su tre piattaforme: DAZN, Sky Primafila e OneFootball.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Arezzo, prima uscita amichevole del nuovo Napoli di Antonio Conte e dei cinque acquisti già ufficiailizzati. Come di consueto, vi offriremo il lungo pre-partita, il live della gara e tutti i contributi e gli approfondimenti post-partita