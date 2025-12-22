Napoli-Bologna 2-0, le pagelle: Neres da impazzire, Hojlund una belva! Scott domina, lezione di Conte
Milinkovic-Savic 6- Primo tempo di assoluta tranquillità. Piazzato bene sul colpo di testa di Ferguson.
Di Lorenzo 7,5 - Sulla carta fa il centrale, nella pratica si mette a fare l’attaccante aggiunto buttandosi sempre dentro.
Rrahmani 7,5- Una sbavatura in avvio in un incrocio con Politano poi prende le misure..
Juan Jesus 7,5 - Deve fronteggiare Orsolini e se la cava alla grande. Puntualissimo sui palloni alti. Dall’83, Buongiorno sv -.
Politano 7,5 - Si piazza come una spina nel fianco del Bologna. Non lo prendono mai e corre fino alla fine.
Lobotka 7,5- Detta ritmi delle giocate e tiene sempre la posizione in maniera quasi misteriosa.
McTominay 8 - Molto mobile, manda subito in porta Elmas con una gran palla. Con la sua fisicità domina ampie zone del campo.
Spinazzola 6- Ha una grande occasione da gol ma Ravaglia lo stoppa. Sbaglia qualche scelta in fase di finalizzazione. Dal 69’ Gutierrez 6,5 -. Subito pimpante.
David Neres 9 - In avvio si lancia verso la porta ma non ha il cinismo per andare a concludere. Poi si scatena, diventando imprendibile. Segna un gol da cineteca da fuori, si ripete con un tocco sotto delizioso. Fenomenale. Dal 79’ Mazzocchi 6- Applicato.
Elmas 6,5- Dopo dieci minuti divora un’occasione clamorosa. Tatticamente e’ comunque molto funzionale all’equilibrio. Dal 69’ Lang 6,5 - Interpreta bene il finale di gara.
Hojlund 8 - Parte fortissimo, con il tacco mette in porta Neres e poi avvia l’azione meravigliosa per Spinazzola. Una forza della natura, che manda in frantumi la difesa del Bologna.
Conte 9- Alza un altro trofeo con una spedizione perfetta in Arabia. Forse il suo Napoli più bello.
