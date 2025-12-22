Ufficiale Napoli-Bologna, annunciate le formazioni: le scelte di Conte e Italiano

Alle 20:00 italiane, al King Saud University Stadium di Riyadh, va in scena la finale di Supercoppa 2025 tra Napoli e Bologna. Per la squadra di Antonio Conte è una notte che profuma di rivincita: l’ultimo incrocio con i felsinei fu il punto più basso della stagione, tra il 2-0 subito e lo sfogo post-partita che fece rumore. Oggi il destino offre una chance doppia: riscattare quella sconfitta e conquistare un altro trofeo, che sarebbe il secondo della gestione Conte. Di fronte, il Bologna di Vincenzo Italiano, squadra organizzata e ambiziosa. Finale vera, da non sbagliare.

Sono note le formazioni ufficiali. Nessun cambio in casa Napoli: Antonio Conte conferma in toto l'undici che ha battuto il Milan, compresi Elmas nel tridente d'attacco e Juan Jesus in difesa. Due cambi invece per Vincenzo Italiano: dentro Ferguson e Cambiaghi al posto di Moro e dell'infortunato Bernardeschi, il Bologna si schiera quindi col 4-2-3-1 con Castro in attacco. Di seguito le formazioni ufficiali.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Noa Lang, Baridò, De Chiara. Allenatore: Antonio Conte

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. A disposizione: Skorupski, Pessina, Franceschelli, Moro, Rowe, Tomasevic, Immobile, Zortea, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Vitik, Sulemana, Fabbian Allenatore: Vincenzo Italiano