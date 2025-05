Live Napoli-Cagliari, tutta la città in apnea: Conte conferma gli stessi di Parma, atmosfera da brividi al Maradona e in Piazza Plebiscito

20.31 - Mathias Olivera viene premiato a bordo campo dal vice presidente Edo De Laurentiis con una maglia celebrativa per le sue 100 presenze in azzurro.

20.30 - Gli azzurri concludono il riscaldamento e rientrano negli spogliatoi.

20.28 - Giovanni Manna, responsabile del mercato del Napoli, ha parlato a DAZN appena prima della partita contro il Cagliari, decisiva per lo Scudetto. Tra i temi anche l'interesse sempre più concreto per De Bruyne che si sta svincolando dal City.

Manna ha avuto modo di parlare anche di mercato: "A gennaio sul mercato siamo stati sfortunati e un po' impreparati. De Bruyne? Ci piace ma oggi non parliamo di mercato, è riduttivo per la squadra che si gioca lo Scudetto. Il giocatore è forte ma non siamo soli. Vediamo".

20.08 - Maradona in delirio: gli azzurri entrano in campo per la fase di riscaldamento.

20.07 - Il Cagliari entra in campo per il riscaldamento.

19.57 - Il difensore del Napoli Mathias Olivera ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Cagliari valido per la 38^ giornata di Serie A.

Sensazioni?

"Abbiamo visto tutta la gente emozionata, vogliamo vincere perché i tifosi se lo meritano".

Chi potrà sbloccarla oggi?

"Oggi conta solo vincere, non chi fa gol".

Conte?

"E' carico come tutti. Dobbiamo fare il lavoro che facciamo da tutto l'anno, essere attenti e fare una partita tosta. Dobbiamo vincere per la nostra gente".

19.55 - L’allenatore del Cagliari Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Napoli valevole per la 38^ giornata di Serie A.

Cosa significa per voi questa partita?

"E' un privilegio e una responsabilità venire qua contro la prima in classifica. Credo che ci sarà il tutto esaurito, c'è orgoglio e responsabilità perché bisognerà fare una partita importantissima".

Il rumore dei napoletani nella notte davanti al nostro hotel?

"Fa parte del gioco, è il bello di essere avversari. Lo si fa per dare fastidio, ma i supporter tifano per la squadra".

Come si sente avendo già raggiunto la salvezza?

"Molta soddisfazione, arriviamo qui avendo raggiunto il nostro obiettivo. Vogliamo migliorarci, siamo qui per fare del nostro meglio".

19.45 - Ufficiali le scelte di Antonio Conte per la sfida scudetto di questa sera contro il Cagliari. Confermata la squadra di Parma con Neres ancora in panchina pronto a subentrare nel secondo tempo. Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Anguissa, Gilmour; Politano, Raspadori, McTominay; Lukaku. A disp: Contini, Scuffet, Buongiorno, Jesus, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Lobotka. All. Conte.

19.30 - Arrivato il pullman del Napoli allo stadio Maradona. Accoglienza pazzesca da parte dei tifosi azzurri che hanno accolto l'arrivo dei giocatori allo stadio. In migliaia all'esterno dello stadio hanno scortato i giocatori e Conte per la super sfida delle 20.45 contro il Cagliari. La partita che può valere lo scudetto Il bus ha avuto difficoltà a muoversi tra la folla. Erano in tantissimi e hanno cantato cori, esposto bandiere, sciarpe, acceso fumogeni. Grande atmosfera ad un passo dal sogno.

19.28 - Il Maradona è quasi tutto piene e parte il coro da brividi da parte delle curve: "Napoletano vuole vincere, vincere, vincere!"

18.50 - Già caldissima l'atmosfera a Piazza Plebiscito: quasi 100 mila persone per il maxi schermo che mostrerà la gara tra gli azzurri ed il Cagliari.

18.30 - Il Maradona inizia a riempirsi mentre fuori allo stadio i tifosi delle Curve urlano a squarciagola cori accompagnati da fuochi da artificio e avvolti in una nebbia azzurra provocata dai tanti fumogeni accesi.

17.15 - Tornelli aperti! Iniziano i primi ingressi. Qui trovate tutte le info comunicate dal club ed i varchi abbonati

16.30 - Aumentano le code all'esterno del Maradona, con le vie d'accesso già congestionate, così come la folla a Piazza Plebiscito ed in tutto il centro storico.

16.00 - Che attesa al Maradona! In attesa dell'apertura dei tornelli delle 17, entusiasmo incredibile anche all'esterno dell'impianto di Fuorigrotta dove sono presenti già decine di migliaia di tifosi. Molti, senza biglietto, attendono il pullman azzurro per poi seguire all'esterno la partita sperando in buone notizie.

15.30 - Attesa trepidante ai varchi di accesso in Piazza Plebiscito: saranno quasi 200mila i tifosi che seguiranno la gara dal maxi schermo in una delle piazze più belle di Napoli. Al momento già migliaia i tifosi presenti all'esterno delle barriere. L'apertura dei cancelli per accedere alla piazza è fissata per le 17.

15.00 - Opta ha pubblicato le percentuali delle due partite-Scudetto in programma stasera. Il Napoli parte con tutti i favori del pronostico in casa contro il Cagliari, con il 75% di possibilità di spuntarla e ottenere i tre punti che varrebbero lo Scudetto. Favorita, ma non di parecchio, l'Inter a Como: il successo, secondo lo studio dei colleghi, ha una percentuale del 55%.

14.45 - Sorpresa in Curva? Non sarà solo una partita, ma uno spettacolo nello spettacolo. Napoli-Cagliari si annuncia come una serata da ricordare, e il colpo d’occhio che offriranno le curve del Maradona è destinato a lasciare il segno. Le due curve dello stadio partenopeo accoglieranno le squadre con un’atmosfera da brividi, tra cori, bandiere e colori che faranno da cornice al possibile trionfo azzurro. In particolare si vocifera di una sorpresa in Curva B.

14.30 - Solo dieci tifosi del Cagliari hanno acquistato il biglietto. I 2.482 posti riservati solitamente ai supporter ospiti non resteranno vuoti: saranno occupati da bambini delle scuole, famiglie e persone in difficoltà, tutte coinvolte nei progetti sociali che il club promuove con costanza partita dopo partita. Un'iniziativa lodevole, approvata anche dalla Questura, riferisce il Cds.

14.15 - Il clima è quello delle grandi attese, ma anche della massima discrezione. A Napoli tutto tace, ma in realtà il club partenopeo ha già predisposto ogni dettaglio in vista della possibile conquista del quarto scudetto. Il responsabile marketing Tommaso Bianchini sta gestendo con estrema cautela ogni aspetto comunicativo e promozionale legato all’eventuale trionfo: le maglie celebrative con il numero 4 sono pronte, ma ben nascoste.

14.00 - La Tangenziale di Napoli annuncia modifiche straordinarie alla viabilità. A partire dalle 21:30 di stasera, lo svincolo di uscita Fuorigrotta sarà chiuso al traffico. La misura, adottata su disposizione delle autorità competenti, resterà in vigore 'fino a quando gli eventi lo riterranno opportuno, salvo diverse indicazioni', fa sapere la società che gestisce l’infrastruttura.

13.45 - “Non affollate Napoli, installati 52 maxi-schermi in provincia”. E' questo l'appello lanciato dal presidente Aurelio De Laurentiis in vista di questa giornata decisiva per lo Scudetto, con la città in fermento, ma in realtà anche la provincia. Le parole del presidente azzurro sono state riferite da Umberto Chiarello a Radio CRC

13.00 - 1mln di persone in piazza? Allo stadio “Maradona” ci saranno oltre 52mila spettatori. Ma sono solo una parte dei numeri attesi per questa sera. Ci saranno maxischermi in 53 Comuni dell’area metropolitana, 1500 agenti in strada in città con il supporto di Esercito e Polizia locale, 400 volontari di protezione civile. Ed è atteso l’arrivo di un milione di persone in caso di vittoria. E ancora, strade chiuse e un percorso limitato per l’eventuale sfilata di 2 bus scoperti dal lungomare a piazza del Plebiscito nella giornata di lunedì.

12.00 - La stessa formazione di Parma - Questi cinque giorni non hanno cambiato la situazione e giocherà dunque lo stesso undici sceso in campo a Parma e, soprattutto, con lo stesso modulo, questo 4-4-2 piuttosto fluido che comunque tiene un po' più lontano dalla porta McTominay, coinvolge molto Raspadori ma allo stesso tempo isola di più Lukaku. "La situazione non è cambiata dalla partita scorsa: sia come infortuni che come condizione, chi era indietro è ancora indietro e chi ha giocato sta molto meglio", il passaggio di Conte in conferenza con riferimento ai mancati rientri di Buongiorno, Lobotka e Juan Jesus, ma soprattutto alla condizione di Neres che non gli permette di iniziare ma al massimo - in caso di necessità - di giocare uno spezzone più ampio nella ripresa.

Disturbato il riposo del Cagliari - La notte più lunga dei tifosi del Napoli è stata anche particolare per i giocatori del Cagliari che risiedono all'albergo Esedra proprio in zona stadio. Oltre la mezzanotte, l'albergo del Cagliari ha visto passare centinaia di motorini che prima hanno disturbato la zona suonando il clacson e poi con petardi e fuochi d'artificio.

Amici di Tuttonapoli, è il grande giorno! Benvenuti alla diretta testuale del lungo avvicinamento a Napoli-Cagliari che deciderà le sorti di questo lunghissimo ed estenuante campionato. Tutto in 90 minuti. In apnea. A Napoli la città trattiene il fiato, pronta chiaramente ad esplodere, ma che per ora tiene ben nascosti i gadget col numero quattro, fedele alla scaramanzia e forse stavolta soprattutto al monito di Antonio Conte sull'importanza di "stare sul pezzo e non tirare bandiere con numeri a casa". Una frase venuta fuori dopo il finale folle di Parma e con il tecnico ancora provato, esausto mentalmente e fisicamente dopo aver sfiorato il disastro - fino al 2-2 di Pedro - con uno Scudetto che rischiava di cambiare nuovamente padrone. Sicuramente più tranquillo ieri in conferenza stampa, seppur inevitabilmente sotto pressione, rifiutando l'etichetta di specialista: "Io posso essere uno specialista in vittorie, ma anche in sconfitte. La mia carriera parla chiaro se vedete quello che ho perso, quante finali, 3 di Champions, una ai Mondiali, una agli Europei, una di Coppa Uefa. In carriera ci sono vittorie e sconfitte". Ed ancora: "Ho ricordato al gruppo proprio le mie esperienze calcistiche perché tramite il vissuto provi a dare avvertimenti importanti ai ragazzi", la convinzione di Conte, psicologo fino all'ultimo minuto.