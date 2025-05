Ufficiale Sfilata bus scoperti ci sarà lunedì alle 15: l'annuncio del sindaco Manfredi

Lunedì alle ore 15.00 i bus scoperti con la squadra Campione d'Italia sfileranno sul lungomare dal Molo Luise a Piazza Vittoria. Andata e ritorno. Lo ha annunciato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi nel corso del punto stampa dopo mezzanotte a Palazzo San Giacomo. Ci saranno 4 maxischermi e sono attesi migliaia di tifosi per le vie del centro per l'altra festa scudetto dopo quella di questa sera. Napoli ha voglia di fare festa e il prossimo appuntamento dunque è fissato per lunedì prossimo.

Ecco le parole del sindaco: "Avremo circa 100mila posti disponibili e anche 4 maxischermi così chi non riesce a entrare la vede dai maxischermi. La città è con i tifosi. L'ultima volta non riuscimmo a fare il pullman e ora c'è stata sinergia per fare questo regalo ai tifosi con De Laurentiis. I tifosi lo aspettavano da tanto tempo. C'è stata grande gioia, è la notte della libertà e della sicurezza, finora è andata tutto bene, è stata anche una grande festa di civiltà, Napoli sa gestire con responsibilità grandi eventi".