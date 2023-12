Napoli-Frosinone 0-4, le pagelle: Di Lorenzo horror, Lindstrom non spacca e il Var completa il disastro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gollini 6,5 - Gestisce bene i palloni che arrivano in area, mai impegnato si deve arrendere a due conclusioni imparabili. Gran arata su Gelli.

Zanoli 5,5 - Buona gamba, qualche discesa in area del Frosinone e qualche sbavatura in fase di copertura.

Ostigard 5,5 - Presidia l’area di rigore nelle poche occasioni che il Frosinone si affaccia dalle parti di Gollini. Anche lui perde la testa nel finale.

Natan 5 - Una piccola sbavatura sull’azione che porta al corner che vale il gol al Frosinone. Sbaglia nell'azione che porta al rigore per il Frosinone.

Mario Rui 6,5 - Si inserisce con i tempi giusti in un paio di situazioni. Avrebbe meritato il gol su una gran punizione stampata sul palo. Dal 53’ Di Lorenzo 4,5 - In ritardo su Barrenechea che infila Gollini di testa. Erroraccio sul 2-0 di Caso. E rigore provocato. Serata Horror di Giovanni.

Gaetano 5,5 - Una gran palla per Lindstrom, che spreca una grande occasione in contropiede. Anche lui, non riesce a dare continuità alla sua prestazione.

Demme 6 - Riassapora il campo dopo tanto tempo, senza brillare ma nemmeno demeritare. Dispiaciuto per il cambio ad inizio ripresa. Dal 53’ Lobotka 6 - Gestisce una gara che non decolla.

Cajuste 5,5 - Si inserisce con grande voglia nella trequarti del Frosinone, ma dopo un inizio promettente di gara si spegne.

Lindstrom 5,5 - Una bella incursione al 15’: Cerofolini gli nega la gioia del gol, poi sbaglia un passaggio facilissimo per Simeone. Suo il tocco di mano che vanifica il gol del Cholito. Qualche buona giocata singola, ma fuori dal contesto di squadra. Dal 73’ Politano sv.

Raspadori 5,5 - Subito vivace, scheggia il palo esterno con un gran sinistro a metà primo tempo, ma col passare dei minuti sparisce dal match e sbaglia qualche pallone di troppo. Dal 63’ Kvaratshkelia 6 - Prova qualche giocata e qualche buon cross. Reclama per un penalty.

Simeone 6 - Segna di rapina un gol che viene annullato per il mani di Lindstrom. Per il resto molto movimento, ma poche occasioni. Dal 63’ Osimhen 5,5 - Tanta buona volontà, ma poche occasioni.

Mazzarri 5,5 - Fa giustamente turnover, per assurdo la perde quando inizia ad inserire i titolari. Serata no, col Var che annulla un gol che non poteva essere annullato.