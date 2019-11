Napoli-Genoa, preview e probabili formazioni: torna Milik, Lozano fa fuori Dries? Luperto favorito su Rui

di Antonio Gaito - Si torna al San Paolo dopo giorni surreali. Dopo l'incredibile e senza precedenti scelta della squadra di disertare il ritiro, il Napoli scenderà in campo in un San Paolo semi-vuoto per una gara che ha ormai i contorni di una finale per l'importanza che ha assunto agli occhi dei tifosi, che negli ultimi due giorni hanno contestato il gruppo fuori e dentro il San Paolo, oltre naturalmente che per la classifica complessa non tanto per il -3 dal quarto posto quanto perché ci sono ben 3 squadre davanti in questo momento. La squadra è chiamata ad una reazione forte, dimostrando sul campo che è ancora con la testa in questa stagione, al di là della posizione che possono aver assunto i giocatori più rappresentativi tra contratti in scadenza o rinnovi che non arrivano. Di fronte ci sarà il Genoa di Thiago Motta, capace di dare la scossa con la vittoria sul Brescia, per poi tenere testa alla Juventus a Torino fino al 95' e giocando meglio dei bianconeri per larghi tratti, ma sciogliendosi nell'ultimo turno in casa contro l'Udinese rivedendo gli spettri della lotta salvezza della scorsa stagione.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Ancelotti senza i soliti Ghoulam ed Allan, ma anche di Manolas. In difesa quindi conferma per Maksimovic con Koulibaly con Di Lorenzo a destra e Luperto favorito a sinistra su Mario Rui. A centrocampo Callejon ed Insigne ai lati, in mezzo Elmas si gioca il posto con uno tra Fabian e Zielinski, ma anche l'ambiente difficile del San Paolo potrebbe portare alla conferma dei giocatori più esperti. In attacco invece Lozano potrebbe vincere il ballottaggio con Mertens, apparso molto stanco nelle ultime sfide, e far coppia con Milik.

LE ULTIME SUL GENOA - Thiago Motta recupera Cassata dalla squalifica, ma deve fare a meno di Kouame, Saponara, Favilli e Criscito ed in attacco quindi dovrebbero agire Gumus, Agudelo e Pandev alle spalle di Pinamonti. A centrocampo Schone e Radovanovic mentre in difesa Romero e Zapata al centro, Ghiglione a destra e Ankersen a sinistra.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Luperto; Callejon, Zielinski, Fabian, Insigne; Lozano, Milik. All. Ancelotti

Ballottaggi: Luperto-Mario Rui 60%-40%, Lozano-Mertens 60%-40%

GENOA (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Radovanovic; Gumus, Agudelo, Pandev; Pinamonti. All. Thiago Motta

Radovanovic-Cassata 55%-45%

ARBITRO: Calvarese (Del Giovane-Villa, IV: Abbattista, VAR: Chiffi, AVAR: Mondin)

Diretta Tv su DAZN e diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net