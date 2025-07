Prima pagina Il Mattino: "Lucca, l'altro gigante"

vedi letture

"Il Napoli accelera per il bomber alto più di 2 metri, sarà il vice-Lukaku".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio al mercato del Napoli in prima pagina. In primo piano la trattativa con l'Udinese per Lorenzo Lucca, obiettivo per rinfozare il reparto avanzato: "Lucca, l'altro gigante. Il Napoli accelera per il bomber alto più di 2 metri, sarà il vice-Lukaku". Di spalle la chiusura posticipata dell'aeroporto di Napoli: "Capodichino, la chiusura slitta a novembre 2026. 'Così ridurremo i disagi'". Di seguito la prima pagina integrale.