Tacchinardi: "Col Real visti i limiti della Juve. Manca un Osimhen, può essere un leader"

L'ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi, dagli studi di Canale 5, ha analizzato il ko della Juventus con il Real Madrid al Mondiale per Club che segna l'eliminazione della squadra di Igor Tudor dalla nuova competizione voluta dalla Fifa: “Anche se passa con merito il Real Madrid, la Juventus ha fatto una buona partita. Veloce, dinamica, ha avuto occasioni importanti. Yildiz, finché è stato in campo, ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto agli altri. Quando, nel secondo tempo, il Real ha accelerato, la Juve è andata in difficoltà. E Xabi Alonso ha messo Vinicius largo a sinistra, dove ha fatto molto male alla difesa della Juventus”.

Il cambio di Yildiz ha lasciato perplessi, anche se probabilmente è legato a questioni fisiche.

“Stasera si sono visti i limiti della Juventus, davanti c’è poco e in fase difensiva c’è da lavorare. Però è il reparto offensivo che non fa male. La cosa che noto di Tudor è che inizia con un attaccante e lo lascia lì, non aggiunge punte”.

Pensando al mercato, cosa manca a questa Juventus?

“Manca un Osimhen, questa squadra ha terribilmente bisogno di leadership e lui può esserlo. Poi un bel centrocampista e un difensore: dico Ederson e Lucumi, poi non sono soldi miei ovviamente”.