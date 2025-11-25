Live Napoli-Qarabag 2-0 (McTominay 66', autogol Jankovic 72'): Conte trova la 2ª vittoria in Champions

Il Napoli trova la seconda vittoria di fila dopo la sosta, è anche il secondo successo in cinque giornate di Champions League. Gara spenta nella prima mezz'ora, poi si accendono Lang e Neres e il gioco inizia a vedersi: soprattutto il brasiliano, sfiora il gol con una bellissima rovesciata. Nella ripresa continua l'assolo, Kochalski para un rigore a Hojlund, poi il muro azero cade sul colpo di testa di McTominay; un autogol di Jankovic sigla il definitivo 2-0. Gli azzurri di Antonio Conte salgono ora a quota sette punti nel torneo e sono in piena corsa per i play-off.

22.53 - FINISCE QUI!

91' - Conclusione di Jankovic con il mancino: blocca agevolmente Milinkovic-Savic.

90' - Sono stati segnalati sei minuti di recupero.

89' - Entra Antonio Vergara al posto di Neres, esordio assoluto in Champions League per il ragazzo di origini napoletane. Subentra anche Juan Jesus per Buongiorno.

85' - Si apre improvvisamente un varco centrale nella difesa azzurra, ma Zoubir viene fermato in tempo da Buongiorno.

81' - Addai prova a pescare il jolly dalla lunga distanza, costringendo Milinkovic-Savic a sporcarsi i guantoni.

77' - Ammonito Rrahmani, per aver commesso un intervento irregolare su un'azione promettente degli avversari.

76' - Altri tre cambi nel Qarabag: escono Silva, Duran e Cafarquliyev, entrano Akhundzade, Bayramov e Dani Bolt.

75' - Doppia sostituzione nel Napoli: entrano Lucca ed Elmas al posto di Hojlund e Lang.

74' - Ancora McTominay! Il Napoli non smette di attaccare, forse pensando anche alla differenza reti: qui McTominay riceve da posizione defilata e libera il mancino, che sbatte sull'esterno della rete.

72' - GOL GOL GOL GOL GOL GOL GOL! Alla fine il raddoppio arriva nella maniera più bizzarra: cross di Olivera, girata aerea di McTominay, la palla è destinata fuori ma sbatte sul piede di Jankovic e finisce in porta. Azzurri ora avanti di due.

70' - TRAVERSA DI NERES! È la quarta volta che gli azzurri vanno a un passo dal raddoppio: stavolta il brasiliano fa un tiro-cross, la cui traiettoria beffa Kochalski e la palla si stampa sulla traversa.

69' - Qarabag pericoloso! Percussione di Addai che arriva al limite dell'area e rilascia il destro potente: si immola Buongiorno con il corpo, palla in corner.

68' - ANCORA NAPOLI! Hojlund anticipa tutti di testa: palla che sfiora il palo.

67' - DOPPIA OCCASIONE CLAMOROSA! Lang viene messo a tu per tu con Kochalski che ancora una volta si supera e para il piatto dell'olandese, sulla respinta tira forte McTominay ma ancora il portiere del Qarabag fa una grande parata.

66' - GOL GOL GOL GOL GOL! LA SBLOCCA IL NAPOLI! Calcio d'angolo a rientrare dalla sinistra: svirgola Mustafazada che quasi fa autogol, Kochalski respinge e sul pallone si avventa McTominay che di testa la infila in porta.

65' - SUBITO POLITANO! Cross perfetto dell'esterno sul secondo palo, dove arriva Olivera a calciare al volo: respinge in corner Kochalski.

64' - Prima sostituzione Napoli, cambio offensivo di Antonio Conte: entra Politano al posto di Beukema.

62' - NERES! Cut back di Di Lorenzo, il brasiliano da ottima posizione calcia troppo debole e spreca l'occasione.

60' - Doppia sostituzione nel Qarabag: escono Leandro Andrade e Medina ed entrano Mmaee e Kashchuk.

56' - Clamoroso, Hojlund fallisce il calcio di rigore. Conclusione a mezza altezza e poco angolata dell'attaccante danese, che Kochalski respinge.

55' - Ammonito Jankovic per proteste.

55' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Imbucata da trequartista di Buongiorno, ancora una volta trovando Di Lorenzo solo in area: il capitano cade a seguito di un contatto e l'arbitro Marchiniak indica il dischetto.

53' - Situazione rientrata, riprende il gioco.

53' - Si rialza il difensore del Qarabag che ora sorride e sembra aver smaltito il duro colpo.

52' - Attimi di paura, Medina sembra aver perso i sensi. È necessario l'intervento immediato dei sanitari.

51' - Gioco fermo. Medina viene colpito al volto da un tiro potentissimo di McTominay e rimane terra.

50' - Noa Lang viene ammonito per un fallo tattico, commesso per fermare il contropiede avversario.

49' - Buon lavoro spalle alla porta di Hojlund che conquista calcio di punizione dai 30 metri.

48' - Duran se la sposta sul mancino e calcia da posizione defilata: tiro potente ma centrale che viene controllato da Milinkovic-Savic.

48' - Hojlund si gira bene e può puntare l'area, ma sbaglia completamente l'apertura.

47' - Il Qarabag costruisce dal basso con personalità: possesso prolungato che termina con imbucata per Zoubir, che viene anticipato da Di Lorenzo.

46' - Non è stata segnalata alcuna sostituzione nelle due squadre, in campo gli stessi undici della prima frazione di gioco.

22.01 - Partiti! Comincia il secondo tempo.

21.45 - Si chiude qui la prima frazione di gioco, senza minuti di recupero.

45' - Mischia in area azzurra: Duran prova più volte il tiro che viene prontamente murato da Buongiorno.

43' - Bene anche qui Noa Lang: dribbling secco su Medina, che commette fallo per fermarlo e si prende l'ammonizione.

42' - Ancora Neres! Il Napoli ha cambiato decisamente passo: qui il brasiliano viene trovato di nuovo con un lancio lungo, riesce ad addomesticare il pallone ma il suo tiro non gira abbastanza. Era in una buona posizione per centrare quantomeno la porta.

40' - COSA SBAGLIA DI LORENZO! Inserimento a fari spenti del capitano, Buongiorno lo serve con un passaggio preciso ma Di Lorenzo inciampa davanti al portiere.

35' - CHE GIOCATA DI NERES! Si accende improvvisamente il duo protagonista dell'ultima partita: Lang sfila via sulla sinistra e va al cross, Neres si coordina con una favolosa rovesciata che costringe il portiere Kochalski all'intervento salva risultato.

33' - Partita brutta sin qui: ritmi bassi e poca intensità. Un Napoli decisamente lontano da quello visto nel primo tempo contro l'Atalanta.

31' - Lang prova ad accendersi e tenta la percussione centrale, ma finisce per regalare il pallone agli avversari.

29' - Il Qarabag riesce ad entrare in area e a servire Zoubir all'altezza del dischetto, ma il capitano del Qarabag sbaglia il controllo.

28' - Jankovic prova il tiro dalla distanza con il mancino: conclusione da dimenticare.

27' - McTominay cade in area a seguito di un contatto: per l'arbitro è tutto regolare.

26' - Bellissimo scambio tra Neres, Lobotka e Di Lorenzo: il capitano azzurro effettua poi un cross basso su cui Hojlund non riesce ad arrivare.

24' - Ottimo movimento di Hojlund e Neres che attaccano la linea difensiva avversaria, Olivera però sbaglia la misura del passaggio e non trova nessuno dei due compagni.

22' - Cross di Hojlund respinto dal difensore, la palla rimbalza poi sul danese e si ripartirà quindi con una rimessa dal fondo per gli azeri.

20' - Altra chance per Neres innescato in area di rigore, Medina lo contiene con il fisico e la palla finisce sul fondo.

19' - Combinazione sulla corsia sinistra: Noa Lang pescato in posizione di fuorigioco.

17' - Calcio d'angolo per il Napoli: Buongiorno spizza di testa, la palla arriva a Beukema sul secondo palo ma l'olandese calcia alle stelle.

15' - OCCASIONE NAPOLI! Beukema pesca lo scatto in profondità di Neres, il brasiliano prova a servire Hojlund a centro area ma viene anticipato dal difensore.

14' - Prova a sfondare centralmente Medina: commette fallo di ostruzione Buongiorno.

12' - McTominay appare davvero poco lucido in questo avvio: ancora una volta sbaglia un passaggio banale nella propria metà campo, regalando palla agli avversari.

10' - Al minuto 10 l'omaggio dei tifosi sugli spalti, tutti intonano: "Olé, olé, Diego", in onore di Diego Armando Maradona, oggi il quinto anniversario dalla sua scomparsa.

8' - Lang punta il fondo e va al cross di mancino: Kochalski anticipa tutti e blocca la sfera.

6' - BRIVIDO NAPOLI! McTominay perde un pallone sanguinoso, Addai si libera al tiro dai 20 metri e la palla sibila accanto al palo alla sinistra di Milinkovic-Savic.

5' - Neres e Lang provano subito a connettersi: il brasiliano sbaglia la misura del passaggio e non si chiude l'uno-due.

4' - Neres ruba palla a centrocampo e prova a innescare il contropiede: fa buona guardia la difesa azera.

2' - Errore in uscita di Beukema, il Qarabag calcia dal limite e conquista calcio d'angolo.

1' - Il Qarabag prova subito ad affacciarsi nella trequarti azzurra: Lang e Olivera contengono l'azione.

21.00 - PARTITI! Comincia il match.

20.35 - Anche Antonio Conte è intervenuto a Sky Sport: "Gutierrez? Sono cose che non posso controllare, la distorsione ci mancava: dispiace, parliamo di tante cose ma alla fine a avere o non avere i giocatori diventa di fondamentale importanza. Neres-Lang? C'è anche da calibrare delle energie, loro hanno fatto gol ed era giusto comunque dare fiducia per cercare di gestire anche l'aspetto emotivo da parte loro".

20.35 - Il ds Giovanni Manna ha parlato a Sky Sport: "Maradona? Una giornata speciale, vorremmo portare a casa i 3 punti anche per lui. Il campo è pesante, però c'è da giocare la partita e portare a casa i 3 punti. Affrontiamo un avversario ostico e di qualità, non sarà facile ma dobbiamo portare a casa i 3 punti. Insigne? Abbiamo parlato con Lorenzo anche in estate, ma in questo momento abbiamo altre priorità. In mezzo al campo siamo contati, se faremo delle cose le faremo lì. Gennaio è un mercato di opportunità, vedremo di farci trovare pronti".

20.10 - Rasmus Hojlund è intervenuto a Sky Sport nel pre-partita: "È importante per noi scalare la classifica in Champions League. Vogliamo giocare questo torneo per quanto più a lungo possibile e oggi abbiamo una possibilità di fare i tre punti. Mi piace giocare la Champions League. I numeri sono buoni, ma voglio continuare così: voglio continuare a giocare la Champions League a segnare dei gol, per aiutare la squadra. Diego Armando Maradona? Ovviamente è speciale giocare in questo stadio, ancora di più dato che sono passati 5 anni da quando è mancato. E' una giornata speciale, speriamo di renderla ancora più speciale".

20.05 - Miguel Gutiérrez non farà parte del match per un trauma distorsivo alla caviglia riportato nel corso della rifinitura. Lo fa sapere la SSC Napoli tramite un comunicato.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Jafarquliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Zoubir, Addai; Duran. A disposizione: Magomedaliyev, Buntić, Mmaee, Kouakou, Akhundzade, Montiel, Dani Bolt, Kashchuk, Gurbanli, Bayramov, Hüseynov. Allenatore: Qurban Qurbanov

19.50 - Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match del Maradona tra Napoli e Qarabag, quinta giornata della league phase di Champions League. Antonio Conte conferma il 3-4-3: novità sulla corsia sinistra dove Olivera sostituisce l'infortunato Gutierrez, per il resto giocano gli stessi uomini che hanno battuto l'Atalanta, dunque fiducia a Neres e Lang nel tridente offensivo.

18.15 - Si aprono i cancelli dello Stadio Diego Armando Maradona. I tifosi iniziano ad entrare nell'impianto di Fuorigrotta, mentre il maltempo sembra aver dato una piccol tregua in questi ultimi minuti.

17.30 - In occasione della quinta gara stagionale in Champions League, la dirigenza del Qarabağ FK è stata ospite della SSC Napoli per il tradizionale pranzo ufficiale pre-partita. Il Vicepresidente Edoardo De Laurentiis ha accolto il Proprietario del club azero, Tahir Gozal, e il Vicepresidente Fevzihan Aras, insieme ai rappresentanti delle due società, condividendo un momento di cordialità nella cornice di Palazzo Petrucci, affacciato su Via Posillipo.

All’incontro erano presenti anche il Delegato UEFA Ryan Peadar e l’Ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia, Rashad Aslanov, sottolineando il clima di collaborazione che accompagna la sfida europea. La SSC Napoli ha omaggiato gli ospiti con l’opera “Inchino”, realizzata dall’artista Antonio Nocera.

17.00 - Vittoria pesantissima per il Napoli U19, che nel quinto turno della UEFA Youth League supera il Qarabag 2-0 conquistando tre punti fondamentali. Gli azzurrini di mister Rocco si impongono al Piccolo di Cercola con un gol per tempo: prima la firma di Raggioli, poi la prima gioia stagionale di Barido a chiudere il match.

16.00 - Giornata di forte pioggia e vento a Napoli, dove è stata diramata l'allerta gialla. Al Piccolo di Cercola è stato persino sospeso il match per alcuni minuti a causa delle intemperie, dunque si prospetta una serata non facile al Maradona dal punto di vista del meteo e quindi delle condizioni del terreno.

Le ultime sul Qarabag

Qurban Qurbanov schiererà il suo classico 4-2-3-1 potendo contare su quasi tutta la rosa a disposizione, l'unico assente dovrebbe essere Borges. In porta Kochalski, a guidare la difesa la coppia Mustafadaza-Medina, ai lati Silva e uno tra Bayramov e Jafarguliyev. In cabina di regia pronto Bicalho, insieme a lui Jankovic più di Montiel, che è appena rientrato da un infortunio. La batteria di trequartisti sarà formata da Andrade, Addai e Zoubir, che agiranno a supporto della punta Duran.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte confermerà il 3-4-3 con cui ha battuto l'Atalanta, considerando anche che l'emergenza a centrocampo non è rientrata: infatti Gilmour è ancora ai box, oltre ai lungodegenti De Bruyne e Anguissa. Dunque, in porta Milinkovic-Savic, in difesa fiducia al terzetto Beukema-Rrahmani-Buongiorno, ma occhio a Juan Jesus che scalpita e potrebbe sostituire uno dei tre. In mediana nessun dubbio su Lobotka e McTominay, mentre sulle fasce tocca a capitan Di Lorenzo e a Olivera visto lo stop di Gutierrez. In attacco, allarme rientrato per Hojlund, ai suoi lati fiducia a Neres e Lang, insegue Politano.

