ADL esulta per la vittoria su X: "Vittoria di tutti. Avanti così!"

ADL esulta per la vittoria su X: "Vittoria di tutti. Avanti così!"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:03In primo piano
di Davide Baratto

Il Napoli dà continuità al momento positivo, battendo 2-0 il Qarabag e mettendo così in fila la seconda vittoria dopo la sosta, si tratta anche del secondo successo nella competizione dopo quello contro lo Sporting Lisbona. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, tramite un tweet sul suo profilo X, ha esultato per i tre punti ottenuti: "Vittoria di tutti.

Avanti così!".