ADL esulta per la vittoria su X: "Vittoria di tutti. Avanti così!"
Il Napoli dà continuità al momento positivo, battendo 2-0 il Qarabag e mettendo così in fila la seconda vittoria dopo la sosta, si tratta anche del secondo successo nella competizione dopo quello contro lo Sporting Lisbona. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, tramite un tweet sul suo profilo X, ha esultato per i tre punti ottenuti: "Vittoria di tutti.
Avanti così!".
Vittoria di tutti. Avanti così!— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 25, 2025
Copertina Da 0 a 10: l’infame bugia della sosta, la smentita clamorosa di Conte ad ADL, la bufala su Politano e la canzone di Neres e Lang di Arturo Minervini
Prossima partita
30 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Roma
|Napoli
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
