Qarabag, Qurbanov in conferenza: "Lottato fino alla fine contro avversario di qualità"

"Sono soddisfatto della prestazione della nostra squadra. Nonostante la sconfitta, i nostri giocatori non si sono arresi, hanno lottato fino alla fine e hanno giocato con coraggio. Abbiamo affrontato una squadra con giocatori di qualità. Abbiamo lottato fino alla fine contro un avversario del genere. Dobbiamo continuare così. Dobbiamo goderci ogni partita di questo torneo e giocare con fiducia per crescere".