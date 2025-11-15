Radio TN

“Radio Tutto Napoli”, mancano pochi giorni! Ecco come interagire con noi

Oggi alle 12:15Radio Tutto Napoli
di Daniele Rodia

Manca pochissimo! Ancora qualche giorno di attesa e partirà Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra che vi terrà compagnia tutto il giorno con lo stile di Tuttonapoli. Vi annunceremo nel dettaglio le tante modalità per seguirci, ovunque voi siate, ed intanto vi forniamo lo strumento per diventare protagonisti: 349-4458615 questo è il numero di Whatsapp per scriverci o mandarci messaggi vocali che caratterizzeranno tutte le nostre produzioni. Salvate il contatto per interagire con Radio Tutto Napoli. La nuova casa dei tifosi azzurri sta arrivando. Intanto seguici su tutti i nostri canali social per avere prima di tutti la data di inizio ed i link a tutte le app

