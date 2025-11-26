Buona notizia in casa Napoli, un giocatore sta per rientrare: l'annuncio di Conte

vedi letture

Leonardo Spinazzola potrebbe finalmente tornare nell'elenco dei convocati per il match contro la Roma, dopo essere stato ai box nelle ultime quattro partite a causa di un problema al pube. A darne l'annuncio è stato l'allenatore del Napoli Antonio Conte in conferenza stampa: "Al tempo stesso, prendiamo la notizia positiva che Spinazzola oggi per la prima volta si è allenato - anche con un ritmo abbastanza intenso - senza avvertire dolore al pube. Speriamo di averlo giovedì. Questa è la notizia positiva di oggi.

Gutierrez? Miguel ha avuto questa distorsione… Non sto a dire quante settimane sono perché poi il ragazzo ha grande volontà ed è molto dispiaciuto per quello che è accaduto. Mi ha detto che lui in due settimane recupera, ma il dottore mi ha detto che non pensa che in due settimane possa recuperare. Questo è".