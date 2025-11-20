Ufficiale Nota SSCN dopo rinvio a giudizio: “Sconcertati ma fiduciosi per il processo: verità verrà ristabilita”

vedi letture

Il Gup di Roma ha disposto il rinvio a giudizio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nell’ambito dell’indagine sulle presunte irregolarità legate ad alcune operazioni di mercato del club. Le accuse riguardano l’ipotesi di falso in bilancio, in particolare per l'operazione Kostas Manolas nel 2019 e per le presunte plusvalenze fittizie collegate all’acquisto di Victor Osimhen dal Lille nel 2020. Le contestazioni dei pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano interessano i bilanci del 2019, 2020 e 2021 e coinvolgono, oltre a De Laurentiis, anche la SSC Napoli e l’ad Andrea Chiavelli. Il processo è stato fissato per il 2 dicembre 2026.

Questo il comunicato ufficiale diramato dalla SSC Napoli dopo il rinvio a giudizio: “La SSCN esprime stupore e sconcerto per il provvedimento di rinvio a giudizio deciso dal GUP di Roma. Tutte le consulenze tecniche, di altissimo livello, hanno inequivocabilmente provato la correttezza dell’operato della società, sia rispetto alle iscrizioni in bilancio delle operazioni, sia in merito ai trasferimenti dei calciatori. La stessa accusa ha correttamente riconosciuto, nel corso della propria requisitoria, che la SSCN non ha tratto alcun vantaggio dalle operazioni contestate. La società è serena e fiduciosa rispetto agli esiti del procedimento giudiziario, che comincerà tra oltre un anno - con la prima udienza fissata per il 2 dicembre 2026 - dove certamente la verità sulla vicenda verrà ristabilita. Da sottolineare, inoltre, che in relazione a una contestazione perfettamente sovrapponibile derivata dal medesimo fascicolo di indagine, i pubblici ministeri di Milano hanno già richiesto l’archiviazione del procedimento per l’Inter”.