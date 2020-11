Napoli-Roma 4-0, le pagelle: Insigne onora D10S, Zielu cresce e Demme è ovunque

NAPOLI-ROMA 4-0

Meret 6 - Mai seriamente impegnato, ma stavolta si disimpegna spesso bene nel gioco con i piedi contro un avversario che spesso alza la pressione ultraoffensiva.

Di Lorenzo 6,5 - La parentesi negativa col Milan è alle spalle. Conferma i progressi visti col Rijeka, tenendo benissimo la posizione e risultando prezioso anche nell'uscita difensiva quando la Roma nel primo tempo riesce a compattarsi.

Manolas 7 - Sempre applicato, chiude una prestazione maiuscola risultando pressoché perfetto sull'uomo ma anche nel seguire l'attacco alla profondità alle spalle in soccorso al terzino.

Koulibaly 6,5 - Un passo in avanti rispetto alle ultime prestazioni. La Roma orienta il pressing più verso Manolas, ma riesce comunque a liberarsi con intelligenza. Sbaglia poco o nulla e nell'ultima mezz'ora si esalta anche sul gioco aereo quando la Roma prova ad andare più diretta in area.

Mario Rui 6,5 - Soprattutto nella ripresa funziona bene l'asse con Insigne, ma le cose migliori le fa vedere nelle chiusure e nel far ripartire l'azione. Bellissima la girata che innesca l'azione che porta al raddoppio.

Fabian 7 - Finalmente al top. Per la verità non inizia benissimo, sbagliando almeno due palloni in uscita che fanno disperare Gattuso, ma poi cresce e prende possesso delle geometri. Trova il gol del raddoppio e acquisisce anche maggiore fiducia per sbloccare tante azioni di prima e trovare l'uomo tra le linee.

Demme 7 - Come col Rijeka, anche contro avversari di maggiore caratura riesce ad essere importante in non possesso, ma anche ad uscire con qualità, prendenosi responsabilità anche sullo scarico dal portiere. Ad un certo punto è ovunque, stoppando le transizioni offensive della Roma in ogni modo (dal 38' st Lobotka sv)

Lozano 6,5 - Una spina nel fianco, attaccando sempre la linea altissima della Roma. Tiene basso ed in apprensione Spinazzola che perde così tutta la sua pericolosità offensiva. Sfonda con continuità, ma non sempre fa la scelta giusta (dal 22' st Politano 7 - Entra e strappa subito a campo aperto, poi semina il panico anche centralmente e trova un gran gol mandando al bar anche il portiere. In uno stato di forma straordinario, giovedì potrà trascinare gli azzurri dal primo minuto)

Zielinski 7 - Promosso da sottopunta. Conferma la crescita di condizione delle ultime gare ed interpreta benissimo il ruolo, appoggiando la transizione offensiva con qualità e strappo, ma in varie fasi giocando più piatto per palleggiare o dando aiuto in copertura. Quando rientrerà Osimhen, si giocherà il posto con Mertens (dal 32' st Elmas 6 - Buon impatto sul match, prendendo iniziative e propiziando col suo tiro il tris di Mertens)

Insigne 7,5 - Beffa il portiere su punizione, in una serata indimenticabile con la maglia stile Argentina in omaggio a Diego. Nella ripresa è anche nel vivo del gioco, distribuendo palloni di qualità, come quello che porta Fabian al raddoppio.

Mertens 6,5 - Partita non semplice per il belga che agisce da centravanti, ma non ha caratteristiche per attaccare la profondità a 30 metri dalla porta e deve giocare più per i compagni. Qualche errore di troppo, ma anche tanto sacrificio ed il gol che va a migliorare la sua valutazione (dal 38' st Petagna sv)